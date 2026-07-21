Ismael „El Mayo” Zambada, unul dintre fondatorii cartelului Sinaloa și unul dintre cei mai puternici traficanți de droguri din Mexic, a fost condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite. În baza acordului prin care și-a recunoscut vinovăția, instanța a dispus și confiscarea a 15 miliarde de dolari proveniți din traficul de droguri.

"El Mayo" Zambada, şeful cartelului mexican Sinaloa, a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA - "El Mayo" Zambada

Baronul mexican al drogurilor Ismael "El Mayo" Zambada a fost condamnat luni la închisoare pe viață în Statele Unite, încheind unul dintre cele mai importante procese împotriva unui cartel de la condamnarea lui Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Cofondatorul cartelului Sinaloa a evitat o posibilă condamnare la moarte după ce, anul trecut, și-a recunoscut vinovăția pentru conducerea unei întreprinderi criminale continue și a admis că a traficat milioane de kilograme de cocaină de-a lungul mai multor decenii.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța a dispus și confiscarea a 15 miliarde de dolari obținuți din traficul de droguri, a transmis Departamentul de Justiție al SUA.

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„Condamnarea lui El Mayo este istorică și reflectă angajamentul Departamentului de Justiție pentru eliminarea totală a cartelurilor și a organizațiilor criminale transnaționale care amenință viețile americanilor”, a declarat procurorul general adjunct al SUA, A. Tysen Duva.

Înainte de a-și afla sentința, Zambada s-a adresat instanței și și-a asumat responsabilitatea pentru faptele sale. El și-a cerut scuze numeroaselor persoane și familii afectate și a spus că nu și-a recunoscut vinovăția pentru a ascunde ceea ce a făcut, ci pentru că știa că a greșit.

El i-a îndemnat pe tineri să nu îi urmeze exemplul.

„Alegeți o altă cale. Nu există viitor în violență. Aceasta duce doar la închisoare și moarte”, a spus el.

„Violența trebuie să înceteze în Mexic și în alte locuri. Se pierd prea multe vieți. Nimeni nu câștigă”, a adăugat Zambada.

Cum a ajuns El Mayo la conducerea cartelului Sinaloa

Născut în statul Sinaloa, Zambada a lucrat în tinerețe ca fermier. În anii 1980, a început să colaboreze cu cartelul Guadalajara și, ulterior, cu cartelul Juárez, condus la acea vreme de Armando Carrillo Fuentes.

Celebrul traficant era cunoscut drept „El Señor de los Cielos”, adică „Stăpânul cerurilor”, deoarece folosea o flotă numeroasă de avioane de mici dimensiuni pentru a transporta droguri.

După moartea lui Carrillo Fuentes, El Mayo și-a creat propria organizație criminală, cartelul Sinaloa, pe care l-a condus ani la rând alături de El Chapo.

Cunoscut și sub numele de cartelul Pacificului, cartelul Sinaloa și-a extins producția și transporturile de droguri către Statele Unite, inclusiv heroină, marijuana, metamfetamină și, mai recent, fentanil. Organizația a gestionat și traficul de cocaină provenită din sudul continentului.

Departamentul Trezoreriei din SUA l-a asociat pe Zambada și cu o schemă de spălare a banilor care implica firme și presupuse contracte guvernamentale din Mexic. Acesta este un alt factor care a contribuit la considerarea cartelului drept una dintre cele mai mari organizații criminale din lume.

Pe măsură ce El Mayo și-a extins influența, ajungând în vizorul autorităților americane, care ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari pentru capturarea sa, mai multe rude apropiate au fost arestate și extrădate în Statele Unite.

Printre acestea s-a numărat fiul său, Vicente „El Vicentillo” Zambada Niebla, arestat în Mexic în 2009, extrădat și judecat în statul Illinois.

El și-a recunoscut vinovăția pentru trafic de droguri în 2013, iar în 2019 a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

Multe dintre persoanele judecate au cooperat cu autoritățile americane în schimbul reducerii pedepselor. Informațiile lor au contribuit la procesul împotriva lui El Chapo, condamnat și el la închisoare pe viață în 2019.

După o luptă internă dură, care a inclus și o tentativă de asasinat împotriva sa, El Mayo a rămas la conducerea cartelului Sinaloa alături de fiii lui El Chapo Guzmán, cunoscuți drept „Los Chapitos”.

Potrivit organizației de analiză InSight Crime, alianța dintre aceste facțiuni a fost unul dintre principalele motive pentru care cartelul Sinaloa s-a consolidat ca una dintre cele mai puternice organizații criminale din regiune.

Totuși, această alianță s-a transformat ulterior într-o confruntare internă permanentă, care a contribuit inclusiv la arestarea lui El Mayo în Statele Unite.

Semne de întrebare privind capturarea lui El Mayo

Potrivit autorităților americane, El Mayo și Joaquín Guzmán López, unul dintre fiii lui El Chapo, au fost arestați în El Paso, Texas, pe 25 iulie 2024, după ce au ajuns acolo cu un avion privat din Mexic.

El Mayo a susținut ulterior că a fost atras la bordul aeronavei sub pretexte false. Modul în care a fost capturat a devenit un punct de tensiune între guvernele Mexicului și Statelor Unite, relatează CNN. Administrația președintei mexicane Claudia Sheinbaum cere Statelor Unite să clarifice condițiile în care a avut loc arestarea, invocând o posibilă încălcare a suveranității naționale.

Parchetul General din Mexic investighează dacă au existat nereguli în transferul lui El Mayo și afirmă că are deschise 32 de anchete împotriva sa, precum și mai multe mandate de arestare.

Zambada a indicat deja că va accepta sentința impusă de justiția americană, însă a solicitat să nu fie trimis într-o închisoare de maximă securitate și ca problemele sale de sănătate să fie luate în considerare.

Judecătorul a făcut publice luni mai multe documente medicale care fuseseră sigilate. Acestea arată că Zambada se confruntă cu un declin al capacităților cognitive și cu alte afecțiuni care ar putea fi progresive.

Deși procurorii au susținut că acesta poate beneficia de îngrijiri medicale în sistemul penitenciar federal, judecătorul a afirmat că Biroul Federal al Închisorilor ar trebui să analizeze cu atenție starea lui de sănătate atunci când va decide unde își va executa pedeapsa.

Ce se va întâmpla cu cartelul Sinaloa

După cum au explicat mai mulți experți pentru CNN, atunci când un lider al traficului de droguri este înlăturat, există întotdeauna alte persoane pregătite să îi ia locul. Din acest motiv, organizația criminală rămâne, cel puțin pentru moment, activă.

InSight Crime susține că este posibil ca un alt fiu al lui El Mayo, Ismael „El Mayito Flaco” Zambada Sicairos, care nu a fost arestat, să devină succesorul său.

În același timp, lupta pentru conducere a provocat un val de violențe în Sinaloa, unde continuă confruntările dintre cele două principale facțiuni rivale, Los Chapitos și Los Mayos.

Între septembrie 2024 și luna mai a acestui an, în statul Sinaloa au fost înregistrate 2.829 de omoruri intenționate, potrivit statisticilor oficiale.

Estimările organizațiilor specializate în criminalitate organizată sugerează că o mare parte a acestor crime este legată de conflictul dintre cele două grupări. Alte câteva mii de persoane sunt date dispărute.

Doi dintre Los Chapitos, Iván Archivaldo și Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sunt în continuare fugari. Guvernul Statelor Unite oferă recompense de mai multe milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea lor.

Un raport al organizației International Crisis Group arată că, pe lângă Los Chapitos și Los Mayos, în cartel mai există două blocuri. Unul este condus de fratele lui El Chapo, Aureliano „El Guano” Guzmán, iar celălalt de Fausto Isidro Meza Flores, cunoscut drept „El Chapo Isidro”.

„Peisajul infracțional din Sinaloa este extrem de fragmentat”, a declarat pentru CNN David Mora, analist al International Crisis Group și autor al raportului.

El a precizat că aceste patru facțiuni formează alianțe cu aproximativ 20 de celule pentru a controla diferite piețe ilegale: traficul de droguri, administrarea aparatelor de jocuri de noroc, contrabanda cu băuturi alcoolice sau țigări și extorcarea firmelor.

În acest context, a explicat Mora, este puțin probabil ca sentința primită de El Mayo să producă vreo schimbare în dinamica infracțională din Sinaloa. „Dacă își recunoaște vinovăția și este condamnat la închisoare pe viață, va avea acest lucru vreun efect asupra producției și traficului de fentanil? Cu siguranță nu”, a spus analistul.