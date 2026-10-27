De ce nu se mai înghesuie angajații să ajungă șefi. O treime ar refuza o promovare

O treime dintre angajaţi ar refuza o promovare dacă aceasta ar implica mai mult stres, mai multe responsabilităţi şi mai puţin timp liber, relevă un sondaj publicat de un portal de locuri de muncă din Croaţia, relatează marţi agenţia Hina.

Sondajul portalului croat de angajări MojPosao relevă că 33% dintre respondenţi ar prefera mai degrabă să dea prioritate vieţii lor personale şi liniştii sufleteşti decât să accepte o poziţie ierarhică superioară.

Unii dintre respondenţi au afirmat că deja, ca simpli angajaţi, sunt supuşi unei presiuni considerabile, în timp ce alţii au spus că ar accepta chiar şi un salariu mai mic dacă ar avea în schimb mai mult timp liber şi mai puţin stres.

Pe de altă parte, 22% dintre cei chestionaţi au afirmat că ar accepta fără ezitare o promovare, pentru noi provocări şi oportunităţi de dezvoltare profesională, în timp ce un procent similar al respondenţilor au spus că ar accepta o astfel de avansare numai dacă creşterea salariului ar compensa corespunzător stresul suplimentar şi reducerea timpului liber.

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Ceilalţi 23% dintre participanţii la sondaj au spus că ar lua în considerare o promovare numai dacă ar putea negocia condiţii care să le permită să păstreze un echilibru între viaţa profesională şi cea personală, inclusiv să poată avea un program de lucru flexibil, dar fără ore suplimentare, să lucreze în telemuncă şi să fie stabilite reguli clare privind disponibilitatea. Unii au mai afirmat că într-o astfel de poziţie important pentru ei este să se simtă împliniţi profesional.

Un număr de 455 de persoane au fost intervievate în acest sondaj. Portalul MojPosao precizează că acest eşantion nu este reprezentativ pentru angajaţii din Croaţia, dar oferă o perspectivă asupra atitudinilor faţă de avansarea în carieră şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală.