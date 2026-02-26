Patru bărbaţi din Vaslui, acuzaţi de jafuri sângeroase asupra unor milionari din Germania, au fost arestaţi într-o operaţiune comună a poliţiştilor români şi nemţi. Anchetatorii spun că au furat bani şi obiecte de valoare de peste două milioane şi jumătate de la cupluri bogate. Spărgeau vilele, legau proprietarii ca să nu poată suna la Poliţie şi îi torturau. Printre victimele lor este şi un manager din Formula 1.

Poliţiştii de la Investigaţii Criminale şi procurorii DIICOT au descins în casele suspecţilor din Vaslui, unde au găsit o parte din prada hoţilor. Bijuterii de aur, ceasuri de lux, unele marcate cu numele proprietarilor, haine şi genţi de la case de modă celebre, teancuri de euro, dolari americani şi franci elvețieni.

"În lunile ianuarie, septembrie și decembrie 2025, ar fi pătruns în locuințele persoanelor, unde, prin amenințare cu moartea, le-ar fi obligat să predea bunurile de valoare din locuințe și să le deschidă seifurile în care se aflau bijuterii și sume de bani", a declarat Bogdan Gheorghiţă, purtător de cuvânt IPJ Vaslui.

Tâlharii români s-au ales cu peste două milioane şi jumătate de euro din cele trei lovituri.

Ultima lor victimă a fost Willi Weber, fostul manager al celebrului pilot de Formula 1 Michael Schumacher. Înainte de Crăciun, hoţii au năvălit în vila lui cu 16 camere din Stuttgart, în timp ce era la cină cu soţia. Două ore l-au torturat tâharii care au fugit cu o pradă de sute de mii de euro.

"Erau trei. Voiau codul seifului. I-am refuzat, iar apoi au continuat să mă lovească în față. Sunt în stare de şoc", conform mărturiei lui Willi Weber.

"La percheziţiile de la Vaslui au participat şi şapte poliţişti germani care anchetează mai multe jafuri comise la Stuttgart. Ei au găsit o parte din arsenalul cu care suspecţii îşi ameninţau victimele: pistoale, cartuşe şi arme albe. Anchetatorii vor duce probele în Germania şi vor cere extrădarea românilor pentru a fi judecaţi acolo", a explicat Clara Mihociu, reporter Observator.

Poliţiştii din Germania descriu banda condusă de români ca o grupare de infractori extrem de periculoşi, specializaţi în tortură, intrări prin efracţie şi jafuri planificate minuţios. Suspecţii ar putea fi condamnaţi la 15 ani de închisoare.

