Pakistanul a atacat Afganistanul. Islamabadul declară război deschis: "Paharul răbdării noastre s-a umplut"

Pakistanul a bombardat peste noapte ținte ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări. Ministrul pakistanez al Apărării a calificat conflictul drept un "război deschis", scrie Reuters.

Soldaţi pakistanezi în apropierea graniţei cu Afganistanul, după schimbul de focuri din timpul nopţii. 27 februarie 2026 - ProfiMedia

Potrivit surselor din domeniul securităţii din Pakistan, citate de Reuters, loviturile au implicat atacuri cu rachete aer-sol asupra unor birouri și poziții militare talibane din Kabul, Kandahar și Paktia, precum și confruntări la sol în mai multe sectoare de-a lungul frontierei dintre cele două state. Loviturile asupra instalațiilor guvernamentale talibane reprezintă o escaladare majoră.

Talibanii au declarat că au lansat atacuri de represalii asupra unor instalații militare pakistaneze. Ambele părți au raportat pierderi grele, însă cifrele raportate nu au putut fi verificate de Reuters.

Pakistan: Paharul s-a umplut. Acum este război deschis

"Paharul răbdării noastre s-a umplut. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan)", a declarat vineri ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Relațiile dintre Kabul și Islamabad sunt tensionate din cauza unei dispute de lungă durată privind acuzațiile Pakistanului că Afganistanul adăpostește militanți care comit atacuri peste graniță. Talibanii au negat acuzația și susţin că securitatea Pakistanului este o problemă internă.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a confirmat că forțele pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în părți din Kabul, Kandahar și Paktia. Kandahar este sediul talibanilor și orașul în care se află liderul spiritual suprem, Haibatullah Akhundzada.

Un videoclip al loviturilor asupra Kabulului, distribuit de oficiali pakistanezi şi a cărui locație Reuters a putut-o verifica, a arătat coloane groase de fum ridicându-se din două zone și un incendiu masiv într-o parte a capitalei. Un alt videoclip a arătat o clădire în flăcări, despre care oficialii au spus că era un cartier general taliban din provincia Paktia.

Pakistanul continuă contraatacurile asupra ţintelor din Afganistan

"Contraatacurile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă", a scris pe platforma X un purtător de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, descriind acțiunea drept un răspuns la "atacuri afgane neprovocate". Zaidi a spus că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți, 27 de poziții fiind distruse și nouă capturate.

Mujahid, purtătorul de cuvânt taliban, a afirmat că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 poziții capturate, în timp ce opt luptători talibani au fost uciși, 11 răniți și 13 civili răniți în provincia Nangarhar.

Potrivit Reuters, capacitățile militare ale Pakistanului sunt net superioare celor ale Afganistanului. Totuși, talibanii sunt experimentați în războiul de gherilă, întăriți de decenii de lupte cu forțele conduse de SUA, înainte de a reveni la putere în 2021.

Ciocnirile dintre Pakistan și Afganistan din octombrie au ucis zeci de soldați, până când negocieri facilitate de Turcia, Qatar și Arabia Saudită au pus capăt ostilităților.

Miniștrii de externe ai Pakistanului și Arabiei Saudite au discutat vineri despre reducerea tensiunilor, a anunțat ministerul saudit de externe, fără a oferi detalii privind o eventuală mediere a unei încetări a focului.

Rusia cere încetarea ostilităţilor dintre cele două ţări

Rusia, singura țară care a recunoscut oficial guvernul taliban, a cerut încetarea ostilităților. Kremlinul a declarat că ar lua în considerare medierea unor discuții, dacă ar fi solicitată de ambele părți, au relatat agențiile de presă de stat, citând ministerul rus de externe.

Pakistanul se află în stare de alertă maximă de securitate de când a lansat, la începutul acestei săptămâni, lovituri aeriene despre care Islamabadul a spus că au vizat tabere talibanilor pakistanezi și militanți ai Statului Islamic în estul Afganistanului.

Kabulul și Organizația Națiunilor Unite au declarat că loviturile au ucis 13 civili și au reiterat că nu permit militanților să opereze de pe teritoriul lor. Talibanii au avertizat, de asemenea, că va exista un răspuns puternic.

Stare de alertă maximă în provincia Punjab

Guvernul provinciei Punjab din Pakistan a anunțat că se află în stare de alertă maximă pentru eventuale atacuri militante și că a desfășurat o serie de operațiuni de securitate, trimițând 90 de cetățeni afgani în centre de detenție în vederea deportării.

Un organ media de stat din provincia Nangarhar, Bakhtar News Agency, a distribuit o imagine cu ceea ce a spus că este un batalion de luptători sinucigași și a citat o sursă de securitate afgană care a afirmat că aceștia sunt echipați cu veste explozive și mașini-capcană și sunt pregătiți să lovească ținte majore.

Oficiali pakistanezi au declarat în ultimele zile că se tem de o escaladare a atacurilor militante în centrele urbane.

