Cu sau fără pijamale în aeroport? Americanii din Florida ştiu cel mai bine că răspunsul e: cu! Călătorii aproape că s-au luptat cu angajaţii pentru acest drept nescris.

Totul, după ce reprezentanţii Aeroportului Internaţional Tampa au vrut să le interzică să se mai prezinte aşa la poarta de îmbarcare.

Când au văzut, însă, reacţiile oamenilor şi-au dat seama că nu pot lupta cu dorinţa. Astfel că americanii, cel puţin cei din Florida, îşi pot păstra liniștiți pijamalele.

Cum a început "războiul"

Aeroportul Internațional Tampa a scris tranșant: "Este timpul să interzicem pijamalele la Aeroportul Internațional Tampa", potrivit Daily Mail.

Instituția a transmis că este momentul "să abordeze o criză și mai mare", după ce ar fi "interzis cu succes" încălțămintea Crocs și ar fi oferit tuturor "oportunitatea uimitoare de a experimenta primul aeroport din lume fără Crocs".

Deși nu pare să existe vreo interdicție reală asupra popularilor saboți, aeroportul din Florida a postat în glumă, încă din septembrie, că, "în urma unui vot unanim", Crocs au fost interziși pe proprietate pentru zece ani.

"Pijamale. La. Aeroport. În mijlocul zilei", continua mesajul. "Știm că această decizie ar putea fi dificilă pentru cineva din viața voastră. E momentul să aveți o conversație dificilă cu acea persoană. Puteți face asta. Credem în voi. Nebunia se oprește azi. Mișcarea începe acum. Ajutați Aeroportul Internațional Tampa să devină primul aeroport din lume fără Crocs ȘI fără pijamale. Faceți-vă partea. Spuneți nu pijamalelor la TPA."

Internetul nu a gustat gluma

Deși ultima postare a aeroportului părea o glumă, mulți utilizatori nu au fost amuzați, considerând că mesajul judecă oamenii care vor să se îmbrace confortabil atunci când călătoresc.

"Stați puțin, acum mi se spune cum să mă îmbrac la aeroport? Despre ce vorbim aici?", a scris un utilizator revoltat.

"Ce e în neregulă cu Crocs și pijamalele?", a întrebat altcineva. "E mult mai ușor și mai rapid să treci prin controlul TSA."

