Noi detalii impresionante despre evadarea Mariei Corina Machado din Venezuela arată că laureata Premiului Nobel pentru Pace a fost salvată în ultimul moment, după ce a rămas pierdută pe mare, fără posibilitatea de a comunica, în timpul celei mai periculoase etape a operațiunii de evadare, relatează The Wall Street Journal.

Deghizată, urmărită şi pierdută pe mare: evadarea din Venezuela a Mariei Machado, laureata Premiului Nobel - Sursa: Profimedia

Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, Maria Corina Machado a fost recuperată în zorii zilei de marți, după ce timp de peste trei ore barca de pescari cu care părăsise coasta Venezuelei a plutit în derivă în Golful Venezuelei. GPS-ul ambarcațiunii a căzut în mare, iar sistemul de rezervă a cedat, lăsând echipa fără orientare și fără contact cu forțele de extracție.

Operațiunea, denumită "Golden Dynamite", o referință la Premiul Nobel și la inventatorul dinamitei, Alfred Nobel, a fost coordonată de Bryan Stern, veteran american de operațiuni speciale și fondator al unei organizații private specializate în misiuni de evacuare din zone de conflict.

În mijlocul nopții, pe o mare agitată, cu valuri de până la trei metri, echipa de extracție a reușit să localizeze mica ambarcațiune. Într-un moment surprins pe video, o voce se aude peste ploaia torențială, iar o siluetă îmbrăcată într-o geacă groasă și o șapcă neagră face semn cu brațele: "Sunt eu, María".

Evadarea din Venezuela a Mariei Machado a durat 3 zile

După ce a fost urcată pe barca mai mare, Machado a primit haine uscate, apă și mâncare. Stern a anunțat imediat succesul operațiunii: "Jackpot, jackpot, jackpot". Într-un videoclip, transmis oficialilor americani, Machado confirmă că este în viață și în siguranță.

Evadarea a durat aproape trei zile. Luni, Maria Corina Machado a părăsit ascunzătoarea sa dintr-o suburbie a Caracasului, deghizată cu perucă și haine menite să o facă de nerecunoscut. A ajuns într-un sat de pescari de pe coasta Caraibelor, de unde a pornit pe mare într-o barcă veche, aleasă deliberat pentru a nu atrage atenția forțelor militare care patrulează zona.

Traversarea mării, estimată inițial la câteva ore, a fost întârziată de probleme mecanice și de condițiile meteo severe. Furtuna a încetinit înaintarea, dar a ajutat la evitarea detectării radar.

Pe tot parcursul misiunii, coordonatorul operațiunii a menținut legătura cu oficiali militari americani de rang înalt, informându-i despre poziția ambarcațiunilor și solicitând sprijin în cazul pierderii complete a contactului.

După salvare, Machado a fost transportată în siguranță în insula olandeză Curaçao, unde a rămas doar câteva ore. Miercuri dimineață, la ora 6:42, a decolat cu un avion privat către Oslo, cu o escală tehnică în Statele Unite. A ajuns în Norvegia miercuri seara, ratând la limită ceremonia oficială a Premiului Nobel, la care distincția a fost primită în numele ei de fiica sa.

Recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în octombrie pentru eforturile sale de a promova o tranziţie democratică în Venezuela, lidera opoziţiei venezuelene în vârstă de 58 de ani şi-a dedicat premiul, la doar câteva ore după ce l-a primit, preşedintelui american Donald Trump.

Într-un discurs ulterior, Maria Corina Machado a descris întreaga operațiune drept "un miracol".

