Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care a părăsit ţara în circumstanţe încă misterioase pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace la Oslo, a declarat joi că a fi în opoziţie în ţara sa este "foarte periculos", relatează AFP.

"Toţi cei care trăiesc în Venezuela şi spun adevărul îşi riscă viaţa", a spus Machado, răspunzând unei întrebări în timpul unei vizite la parlamentul local despre circumstanţele în care a reuşit să plece din ţară pentru a veni în Norvegia.

A-ţi exprima opoziţia faţă de puterea preşedintelui Nicolas Maduro este "foarte periculos", a adăugat femeia în vârstă de 58 de ani.

Maria Corina Machado a reapărut în public la Oslo în noaptea de miercuri spre joi, pentru prima dată în aproape un an, după ce a ratat ceremonia înmânării Premiului Nobel pentru Pace cu o zi înainte pentru eforturile de a promova democraţia în ţara sa.

Articolul continuă după reclamă

Machado, care a promis că se va întoarce în Venezuela după călătoria sa în Norvegia, a sosit în cursul nopţii la Grand Hotel, unde se cazează de obicei laureaţii Nobel.

De la balconul hotelului, ea a salutat zecile de susţinători care scandau "Libertad!" ("Libertate!") pe stradă şi a cântat imnul naţional venezuelean alături de ei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰