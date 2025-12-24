Departamentul de Justiţie al SUA anunţă peste un milion de documente posibil legate de dosarul Epstein

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, ceea ce ar întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a început să publice dosarele legate de anchetele penale privind cazul Epstein, finanţistul american decedat care era prieten cu Trump în anii 1990, pentru a se conforma unei legi adoptate de Congres luna trecută, potrivit BBC.

Republicanii şi democraţii din Congres au adoptat legea în ciuda obiecţiilor lui Trump, impunând ca toate documentele să fie făcute publice până la 19 decembrie, dar permiţând redactarea parţială a acestora pentru a proteja victimele.

Documentele publicate până în prezent conţin numeroase cenzurări, ceea ce a stârnit furia unor republicani şi nu a contribuit la dezamorsarea scandalului care ameninţă partidul înaintea alegerilor parţiale din 2026.

Într-un mesaj publicat miercuri pe reţelele de socializare, Departamentul de Justiţie a declarat că FBI şi procuratura federală din Manhattan au descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu Epstein, fără a da detalii despre momentul sau modul în care au fost găsite documentele.

„Avem avocaţi care lucrează non-stop pentru a examina şi a efectua redactările necesare din punct de vedere legal pentru a proteja victimele, şi vom publica documentele cât mai curând posibil”, a declarat departamentul. „Din cauza volumului mare de materiale, acest proces poate dura încă câteva săptămâni.”

