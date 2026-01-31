Bill Gates a avut o relaţie extraconjugală, conform dosarelor Epstein. Reacţia miliardarului

Jeffrey Epstein a susținut la un moment dat că Bill Gates - miliardar, om de afaceri și filantrop - a avut relații sexuale extraconjugale, conform unui e-mail publicat vineri de Departamentul de Justiție.

Epstein a făcut această afirmație într-un e-mail de 225 de cuvinte pe care și l-a trimis sieși pe 18 iulie 2013, cu subiectul: "bill".

Un purtător de cuvânt al lui Gates a negat vehement acuzațiile formulate în mesaj.

"Aceste afirmații sunt absolut absurde și complet false", a declarat purtătorul de cuvânt pentru The Independent. "Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și cât de departe ar merge pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima."

Articolul continuă după reclamă

În e-mail, finanțatorul pedofil decedat a scris: "Am decis să demisionez din funcția mea, cu efect imediat, la BG3 și la Fundația Bill și Melinda Gates."

El a scris că, în calitate de asociat al lui Gates, i s-a cerut să facă lucruri care erau "potențial exagerate și ilegale". El a adăugat că Gates și soția sa de atunci, Melinda Gates, au fost prinși într-o "dispută conjugală severă" și că el a ajutat la facilitarea "întâlnirilor ilicite" pentru miliardar.

Cuplul și-a anunțat divorțul în mai 2021. În același an, Gates a declarat pentru PBS News că a luat cine cu Epstein în speranța de a strânge fonduri pentru sănătatea globală. El a descris întâlnirile drept "o greșeală".

E-mailul recent publicat a fost unul dintre cele peste 3 milioane de documente publicate vineri de Departamentul de Justiție pentru a se conforma Legii privind transparența dosarelor Epstein, care a fost promulgată în noiembrie.

Printre dosarele recent publicate se numără mii de e-mailuri, documente judiciare și fotografii, multe dintre ele referindu-se la persoane de profil înalt, precum președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton și Elon Musk. Faptul că apare în dosare nu constituie în sine o dovadă a unei fapte ilegale.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că această publicare masivă de date respectă legea federală și "marchează sfârșitul unui proces de revizuire foarte cuprinzător".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰