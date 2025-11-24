Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) din SUA, desfiinţat: "Nu mai există"

Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală al președintelui american Donald Trump a fost desfiinţat cu opt luni rămase din mandatul structurii, punând capăt unei inițiative lansate cu fanfară ca simbol al promisiunii lui Trump de a reduce dimensiunea guvernului, dar despre care criticii spun că a adus puține economii măsurabile.

"Acest lucru nu există", a declarat directorul Biroului de Management al Personalului, Scott Kupor, pentru Reuters la începutul acestei luni, când a fost întrebat despre statutul DOGE.

"Nu mai este o entitate centralizată", a adăugat Kupor, în primele comentarii publice ale administrației Trump cu privire la sfârșitul DOGE.

Agenția, înființată în ianuarie, a făcut incursiuni dramatice în Washington în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump pentru a reduce rapid agențiile federale, a le reduce bugetele sau a le redirecționa activitatea către prioritățile lui Trump. OPM, biroul de resurse umane al guvernului federal, a preluat de atunci multe dintre funcțiile DOGE, potrivit Kupor și documentelor analizate de Reuters.

Cel puțin doi angajați proeminenți ai DOGE sunt acum implicați în National Design Studio, un nou organism creat printr-un ordin executiv semnat de Trump în august. Acest organism este condus de Joe Gebbia, co-fondator al Airbnb, iar ordinul lui Trump i-a cerut să înfrumusețeze site-urile web guvernamentale.

Gebbia a făcut parte din echipa DOGE a miliardarului Elon Musk, în timp ce angajatul DOGE Edward Coristine, poreclit „Big Balls”, i-a încurajat pe urmăritorii de pe contul său X să aplice pentru a se alătura.

Dispariția DOGE este în contrast puternic cu efortul depus de guvern timp de luni de zile pentru a atrage atenția asupra sa, Trump, consilierii săi și secretarii de cabinet postând despre aceasta pe rețelele de socializare. Musk, care a condus inițial DOGE, a lăudat în mod regulat activitatea sa pe platforma sa X și, la un moment dat, a fluturat o drujbă pentru a-și promova eforturile de a reduce locuri de muncă în guvern.

"Acesta este fierăstrăul pentru birocrație", a spus Musk, ținând unealta deasupra capului la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din National Harbor, Maryland, în februarie.

DOGE a susținut că a redus cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari, dar experților financiari externi le-a fost imposibil să verifice acest lucru, deoarece unitatea nu a furnizat o contabilitate publică detaliată a activității sale.

"Președintele Trump a primit un mandat clar de a reduce risipa, frauda și abuzul în cadrul guvernului federal și continuă să își îndeplinească în mod activ acest angajament", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un e-mail către Reuters.

Oficialii administrației Trump nu au declarat deschis că DOGE nu mai există, nici măcar după conflictul public dintre Musk și Trump din luna mai. Musk a părăsit Washingtonul de atunci.

Cu toate acestea, Trump și echipa sa au semnalat public dispariția acestuia încă din această vară, chiar dacă președintele SUA a semnat un ordin executiv la începutul mandatului său, prin care decreta că DOGE va dura până în iulie 2026.

