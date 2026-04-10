Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii

La 8 luni de când a fost lovită mortal de o maşină în Italia, Diana, o româncă de 42 de ani şi mamă a 4 copii, anchetatorii italieni au ajuns la concluzia că femeia se face la fel de vinovată de accident ca şi şoferiţa de 24 de ani.

Concluziile anchetei procurorului din Brescia dezvăluie un tablou mai complex, în care victima a jucat și ea un rol în accident, scrie FanPage. Conform reconstituirilor anchetatorilor, se pare că a existat o neglijență comună între femeia lovită și șoferiţa, anchetată în prezent pentru omor.

Conform investigațiilor, tânăra conducea în timp ce era extrem de obosită, circumstanță care ar fi putut-o determina să adoarmă la volan și, în consecință, să-i reducă semnificativ capacitatea de atenție, împiedicând-o să observe la timp prezența Dianei Șiminescu pe șosea.

Românca, ucisă în timp ce era ghemuită pe marginea drumului

Totodată, un factor-cheie, potrivit anchetatorilor, privește poziția victimei în momentul impactului. Diana Siminescu, care se întorcea acasă după ce și-a petrecut seara cu prietenii, era ghemuită pe acostamentul drept al drumului, într-o poziție considerată periculoasă și neconformă cu reglementările de siguranță pietonală.

Tocmai din această cauză, mai spun anchetatorii, accidentul a fost greu de evitat. Dinamica a fost definită ca fiind „contributivă”, pe de o parte, lipsa de vigilență a șoferului, pe de altă parte, prezența victimei într-o poziție riscantă pe carosabil.

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, 8 august 2025, când, în jurul orei 1:00, femeia în vârstă de 42 de ani a fost lovită de mașina condusă de femeia de 24 de ani pe Via Marconi Guglielmo din Calvagese, în timp ce mergea pe marginea drumului, întorcându-se de la o ieșire cu prietenii. În urma impactului, trupul lui Siminescu a fost aruncat într-un șanț, unde a fost găsit la scurt timp de un șofer care trecea prin zonă și a alertat serviciile de urgență.

Datorită analizei imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, a fost posibilă identificarea femeii în vârstă de 24 de ani care a plecat de la locul accidentului. Când a fost interogată de anchetatori, femeia a declarat că nu a observat nimic: „Am crezut că am lovit o piatră”.

Tatăl tinerei a dus mașina la un service auto pentru a repara daunele provocate la bara de protecți. După ce a aflat însă despre accident, proprietarul serviceului a alertat poliția, care căuta mașina pe care o adusese la reparații.

Diana Siminescu era căsătorită cu un poliţist local şi avea patru copii.

