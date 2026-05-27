Trump organizează lupte în cuşcă de ziua lui la Casa Albă

Construcţia arenei UFC a început deja pe peluza Casei Albe, acolo unde pe 14 iunie, de ziua lui Donald Trump şi cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, se va organiza o gală de lupte în cuşcă.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 10:39
Fotografiile arată macarale și echipamente de construcție instalate pe terenul Casei Albe, semn că pregătirile pentru arena temporară sunt în plină desfășurare. Trump a declarat anterior că proiectul final va include „o arenă de 5.000 de locuri chiar în fața intrării principale a Casei Albe”, potrivit The Guardian.

În faţa Casei Albe va fi amplasată o cușcă octogonală specifică UFC, înconjurată de o scenă decorată în culorile roșu, alb și albastru, amplasată sub un arc uriaș cu motive inspirate de steagul american, plus două ecrane gigant pentru transmisiunea meciurilor.

Arena va fi avea câteva mii de locuri în tribune temporare, inclusiv o zonă specială lângă ring destinată unei fanfare militare care va acompania atmosfera cu muzică live.

Trump a cochetat prima oară cu ideea organizării undei gale UFC la Casa Albă încă de anul trecut, de Ziua Independenţei. Atunci, preşedintele american a spus că vrea un eveniment cu 20.000-25.000 de spectatori.

Între timp, atât dimensiunea evenimentului, cât și numărul meciurilor planificate au fost reduse. În prezent, gala ar urma să includă două lupte pentru titlu: confruntarea pentru centura la categoria lightweight dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje, precum și lupta pentru titlul interimar la heavyweight dintre Alex Pereira și Ciryl Gane.

Trump este cunoscut ca un susținător al artelor marțiale mixte și are o relație apropiată cu Dana White, președintele UFC.

Like

