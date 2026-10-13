Doi frați români și unchiul lor, morți la muncă, în Portugalia. S-au intoxicat cu gaze în rezervorul de apă

Trei muncitori români, doi frați de 21 și 24 de ani și unchiul lor, în vârstă de 40 de ani, au murit în urma unui accident de muncă produs luni, 12 octombrie, în Portugalia. Cei trei efectuau lucrări de întreținere într-un rezervor de apă aflat pe proprietatea unei locuințe private din Quinta do Lago, în regiunea Algarve. Potrivit primelor informații, muncitorii ar fi fost intoxicați cu gaze toxice acumulate în interiorul rezervorului. Alți trei români au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Tragedie la locul de muncă în Portugalia. Trei români au murit, alți trei au avut nevoie de îngrijiri - Jornal de Noticias | Maria Rodriguez

Trei muncitori români și-au pierdut viața, luni, în jurul prânzului, în timpul unor lucrări de întreținere desfășurate într-un rezervor de apă al unei proprietăți private din Quinta do Lago, localitate din municipalitatea Loulé, Portugalia, potrivit Jornal de Noticias.

Victimele sunt doi frați, în vârstă de 21 și 24 de ani, și unchiul lor, de 40 de ani, despre care presa portugheză scrie că ar fi fost proprietarul firmei angajate să efectueze lucrările. Toți cei șase muncitori aflați la fața locului erau cetățeni români.

Cei trei români au fost găsiți inconștienți în interiorul rezervorului

Alarma a fost dată cu puțin timp înainte de ora locală 13:00, după ce unii dintre cei șase muncitori au început să se simtă rău din cauza acumulării unor gaze toxice. Originea acestora nu a fost stabilită deocamdată.

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La sosirea echipajelor de pompieri, trei dintre muncitori erau deja inconștienți în interiorul rezervorului de apă.

Operațiunea de extragere a victimelor a necesitat intervenția unei echipe specializate de salvare. Pompierii au folosit corzi, măști de protecție și alte echipamente speciale pentru a-i scoate pe cei trei bărbați din spațiul închis.

Odată aduse la suprafață, victimele au fost preluate de echipajele Institutului Național de Urgență Medicală din Portugalia (INEM), care au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor medicilor, cei trei români nu au mai putut fi salvați, iar decesele au fost declarate la locul accidentului.

Ceilalți trei muncitori, în vârstă de 50, 51 și 52 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Muncitorii efectuau lucrări de impermeabilizare

Apelul inițial la numărul de urgență 112 indica faptul că muncitorii se aflau într-o fosă septică. Ulterior, un reprezentant al Gărzii Naționale Republicane (GNR) din Portugalia a clarificat că accidentul s-a produs, de fapt, într-un rezervor de apă.

Potrivit autorităților, cei șase români efectuau lucrări de impermeabilizare a rezervorului în momentul producerii tragediei.

Circumstanțele exacte în care s-au acumulat gazele toxice și cauzele deceselor urmează să fie stabilite în urma investigațiilor.

Rudele victimelor au avut nevoie de asistență psihologică

Tragedia a adus la locul accidentului mai mulți membri ai familiilor victimelor. Aceștia au avut nevoie de sprijin psihologic, acordat de echipele de intervenție ale INEM.

Pe lângă pompieri, echipajele medicale și reprezentanții Gărzii Naționale Republicane, la proprietatea unde s-a produs accidentul au ajuns și inspectori ai Autorității pentru Condițiile de Muncă (ACT) din Portugalia.

Aceștia urmează să stabilească în ce condiții se desfășurau lucrările de impermeabilizare și ce anume a provocat moartea celor trei muncitori români.

Trupurile neînsuflețite ale victimelor au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Faro, unde vor fi efectuate autopsiile.