Ruşii anunţă că deţin controlul oraşului-cheie ucrainean Kupiansk, unde forţele ucrainene au revendicat recent recucerirea mai multor cartiere de la armata rusă, potrivit TASS. Însă evaluările Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) contrazic declaraţiile ruşilor. Potrivit autorităților ucrainene, forțele Kievului au recucerit recent mai multe cartiere ale orașului, în timp ce situația trupelor ruse din zonă se deteriorează.

Ruşii se laudă iar că au cucerit Kupianskul, ucrainenii îi contrazic: Soldaţii lui Putin "luptă cu disperare" - Facebook

"Oraşul Kupiansk este sub controlul celei de a 6-a armate ruse", a declarat agenţiei de ştiri ruse TASS Leonid Şarov, purtător de cuvânt al grupării militare ruse Zapad, desfăşurată în această zonă.

Acest anunţ intervine în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat luni satisfacţia privind "progresul" în negocierile cu SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, europenii avansând la rândul lor o propunere privind o forţă multinaţională care să garanteze pacea în Ucraina.

Rusia a anunţat că a capturat Kupiansk în noiembrie, dar Ucraina a pretins ulterior că a recucerit mai multe cartiere. "Mici grupuri" de soldaţi ucraineni încearcă "în fiecare zi" să pătrundă în Kupiansk, a recunoscut Şarov, insistând în acelaşi timp că "toate cartierele sunt sub controlul forţelor ruse".

Articolul continuă după reclamă

Ucrainenii îi contrazic pe ruşi

Conform ISW, forțele ucrainene continuă contraatacurile în direcția Kupiansk și desfășoară operațiunile în interiorul orașului, evitând luptele urbane. Colonelul Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al Grupului Forțelor Comune ale Ucrainei, a declarat pe 15 decembrie că între 100 și 200 de soldați ruși au rămas izolați în Kupiansk. Aceștia sunt aprovizionați aproape exclusiv cu ajutorul dronelor. "Au fost cazuri în care nu li s-a trimis mâncare, ci steaguri, pentru a crea impresia că situația este sub control", a spus oficialul.

Trehubov a explicat că situația logistică a trupelor ruse este foarte dificilă. Dronele pot transporta cantități mici de provizii, nu pot zbura peste toate zonele, iar în unele cazuri, livrările ajung să dezvăluie pozițiile rusești. Aproximativ 120 de soldați ruși rămân încercuiți la Kupiansk, potrivit oficialului ucrainean, citat de Kyiv Independent. Aceștia primesc în continuare provizii limitate cu ajutorul dronelor, însă unele livrări au fost mai degrabă simbolice decât utile.

Serviciile de informații ucrainene au identificat aproximativ 40 de comunicări radio active ale armatei ruse în Kupiansk. De obicei, un radio este folosit de trei sau patru soldați, ceea ce indică prezența a circa 120 de militari ruși încercuiți în zonă.

Un subofițer al unei brigăzi ucrainene care luptă în direcția Kupiansk a afirmat că armata ucraineană a eliberat mai multe localități și zone împădurite din apropiere. În prezent, trupele ucrainene operează în nordul orașului. Acesta a mai spus că militarii ruși au încercat să se infiltreze folosind o conductă de gaz, dar forțele ucrainene au blocat conducta și controlează toate căile de ieșire.

Imagini din satelit publicate pe 14 și 15 decembrie arată că forțele ruse probabil nu mai controlează localitatea Petropavlivka, aflată la est de Kupiansk, în ciuda declarațiilor Moscovei care susțin contrariul. Chiar și unii bloggeri militari ruși recunosc că situația armatei ruse în zonă este gravă. Unul dintre ei susţine că rușii mai controlează doar câteva poziții din nordul și centrul Kupianskului, în timp ce restul orașului este fie disputat, fie se află sub control ucrainean.