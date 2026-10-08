O clădire cu șapte etaje din Istanbul s-a prăbușit parțial joi. Până acum, autoritățile au anunțat că două persoane au fost ucise, iar alte două sunt încă prinse sub dărâmături.

Doi morţi în Istanbul, unde o clădire cu 7 etaje s-a prăbuşit parţial - ProfiMedia

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă. Echipele de salvare continuă operațiunile pentru a ajunge la persoanele blocate, în condițiile în care există riscul ca imobilul să se prăbușească și mai mult, scrie CNN Turk.

Cele trei niveluri inferioare ale clădirii, inclusiv parterul, unde se afla un magazin, s-au prăbușit înainte de ivirea zorilor, în cartierul Maltepe, situat în partea asiatică a Istanbulului.

Opt persoane, salvate de sub dărâmături

Locatarii de la etajele superioare au fost evacuați în siguranță, iar echipele de intervenție au salvat alte opt persoane de sub dărâmături. Salvatorii au recuperat două trupuri neînsuflețite și încearcă să ajungă la alte două persoane despre care se crede că se află încă sub ruine, potrivit biroului guvernatorului din Istanbul.

Articolul continuă după reclamă

Anterior, guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat că salvatorii au reușit să ia legătura cu un copil de șase ani prins sub dărâmături. Nu era clar dacă minorul se numără printre persoanele salvate.

Guvernatorul a avertizat că există riscul ca imobilul să se prăbușească și mai mult, lucru care îngreunează operațiunile de salvare. Din motive de siguranță, au fost evacuate și clădirile din apropiere.