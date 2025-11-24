Doi români au provocat haos şi momente de panică pe aeroportul din Koln după ce au pierdut un zbor WizzAir spre Bucureşti. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 22 noiembrie.

Potrivit Bild, cei doi bărbaţi au spart geamul unei ieşiri din urgenţă a terminalului şi au alergat pe pistă, după avion. Aeronava era deja cu motoarele pornite şi spre îndrepta spre pista de decolare. Cei doi români, de 28 si respectiv 47 de ani, nu au ţinut cont de pericolele la care se expun şi s-au apropiat de avion făcând semne disperate piloţilor să deschidă uşile.

Poliţia i-a arestat imediat

Poliţia i-a arestat imediat. "Cei doi pasageri întârziați ar fi spart geamul unui comutator de urgență la ora 21.33 și ar fi apăsat butonul pentru a deschide ușa către pistă", a declarat Oliver Hunewinckell, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Koln. Imaginile cu cei doi români au devenit rapid virale pe reţelele de socializare.

"Câtă minte trebuie să ai să faci așa ceva și să crezi că va funcționa? Nu vei ajunge la bord, ci vei fi arestat sau, și mai rău, aspirat într-un motor", e unul dintre comentariile postate pe un forum al însoţitorilor de zbor. Reprezentanţii aeroportului din Koln susţin că zborurile nu au fost afectate de acest incident.

