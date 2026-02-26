Cel mai fioros cartel mexican al ultimilor ani renaşte cu un american la cârmă. Fiul vitreg al traficantului El Mencho, care are şi cetăţenia Statelor Unite, este favorit să preia conducerea imperiului de 20 de miliarde de dolari. În acest timp, nordul ţării a fost cuprins de violenţe fără precedent după dispariţia lui El Chapo, liderul cartelului Sinaloa.

Juan Carlos Valencia Gonzalez este născut în California şi este fiul vitreg lui El Mencho. Bărbatul de 41 de ani este urmărit pentru trafic de droguri şi infracţiuni legate de armele de foc, iar Statele Unite au pus o recompensă de 5 milioane de dolari pe capul lui. Puţini l-au văzut însă la faţă, iar autorităţile au o singură fotografie cu el, din tinereţe.

"Faptul că s-a născut aici, în Statele Unite, şi poate călători liber poate fi important datorită conexiunilor pe care şi le poate face", a declarat John Kirby, fost procuror al SUA.

"Uciderea lui El Mencho nu va duce la dispariţia reţelei lui criminale. Reţeaua se va adapta la noua realitate, va numi noi conducători şi se va reconfigura", a spus şi Guadalupe Correa-Cabrera, director Centru anti-corupţie.

Ascensiunea lui Juan Carlos Gonzalez este favorizată de faptul că fiul natural al lui El Mencho are o condamnare pe viaţă, în Statele Unite.

Şefii facţiunilor din Puerto Vallarta şi Guadalajara sunt rivali la conducerea cartelului, lucru care duce la violenţe fără precedent. În Sinaloa, vidul de putere de după capturarea lui El Chapo a transformat oraşul Culiacan într-o zonă de război.

Luptele armate sunt la ordinea zilei, în ciuda faptului că mii de militari patrulează străzile şi păzesc toate clădirile publice, inclusiv spitalele. Civilii nevinovaţi sunt însă cei care plătesc preţul suprem.

Sunt două războaie în desfăşurare în Mexic, în prezent. Războiul guvernului împotriva cartelurilor şi războiul civil din interiorul cartelului.

Valurile de violenţă au făcut lumea întreagă să se întrebe dacă ţara poate găzdui Cupa Mondială in acest an. Chiar şi Donald Trump a sunat-o pe preşedinta mexicului pentru explicaţii.

"I-am spus că am primit sprijin din partea serviciilor de informații din partea guvernului SUA și că decurge foarte bine coordonarea. Și asta a fost tot", a declarat Claudia Sheinbaum, preşedinta Mexicului.

Explicaţiile nu l-au convins şi pe Elon Musk. Cel mai bogat om al planetei a acuzat-o pe şefa statului nord-american că are legături cu cartelurile de droguri. În replică, guvernul mexican ameninţă cu un proces.

