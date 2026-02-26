O nouă demisie la nivel înalt, din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein. Lista completă

Președintele și directorul general al Forumului Economic Mondial a demisionat joi din cauza legăturilor sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein.

Fostul ministru norvegian de externe, Borge Brende, a demisionat după ce ultima serie de dosare ale Departamentului de Justiție al SUA a arătat că acesta a participat la cine la reședința din Manhattan a regretatului finanțator și agresor sexual în 2018 și 2019.

Brende a declarat că a decis să meargă după o "analiză atentă", astfel încât Forumul Economic Mondial - evenimentul anual al elitei globale, ținut în orașul elvețian Davos - "să își poată continua activitatea importantă fără distrageri".

Bărbatul în vârstă de 60 de ani a declarat anterior că "nu era deloc conștient de trecutul și activitățile criminale ale lui Epstein".

Epstein a fost arestat sub acuzația de trafic sexual în iulie 2019 şi a murit în închisoare în așteptarea procesului, oficialii hotărând că a fost vorba de o sinucidere.

Lawrence Summers

Lawrence Summers, fostul președinte al Universității Harvard, va demisiona din activitatea didactică la finalul anului universitar, după apariția unor documente care arată legături mai apropiate decât se știa cu Jeffrey Epstein.

Decizia vine în urma unor documente recent publicate, care au evidențiat o relație mai apropiată cu Jeffrey Epstein decât se știa anterior.

Harvard a confirmat că Summers, aflat în concediu din noiembrie, nu va reveni la cursuri înainte de plecarea sa. Un purtător de cuvânt al universității a precizat că demisia este legată de o revizuire instituțională în curs a documentelor privind relația cu Epstein, publicate recent de Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA, potrivit NYTimes.

Peter Mandelson

Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu.

Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein când era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de poliție.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: "Ofițerii au arestat un bărbat de 72 de ani, suspectat de abuz în serviciu. El a fost arestat luni, 23 februarie, la o adresă din Camden și a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru a fi interogat".

"Aceasta urmează mandatelor de percheziție la două adrese din zonele Wiltshire și Camden".

Chris Wormald

Guvernul britanic a anunţat plecarea din funcţie a secretarului cabinetului, funcţionarul de gradul cel mai înalt responsabil cu consilierea prim-ministrului şi al treilea colaborator major al lui Keir Starmer care îşi părăseşte postul în urma scandalului Epstein-Mandelson.

Chris Wormald ocupa acest post din decembrie 2024, iar plecarea sa s-a făcut 'de comun acord', a indicat un comunicat guvernamental, citat de AFP.

'Am convenit cu el că va demisiona astăzi din postul de secretar al cabinetului. Îi urez toate cele bune pentru viitor', a declarat premierul Keir Starmer, citat în comunicat, care nu menţionează motivul plecării.

Aceasta intervine după cele ale altor doi colaboratori foarte apropiaţi ai lui Starmer: Morgan McSweeney, şeful său de cabinet, demisionat duminică, şi Tim Allan, directorul de comunicare, plecat din funcţie luni.

Mona Juul

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian, a demisionat, în urma lansării unei anchete privind presupusele legături cu Jeffrey Epstein.

"Este o decizie corectă şi necesară. Contactele lui Juul cu infractorul sexual condamnat Epstein au demonstrat o gravă eroare de judecată", a declarat ministrul de Externe Espen Barth Eide, subliniind că măsura a fost luată după discuţii cu Ministerul de Externe.

Mona Juul, care a jucat un rol important în negocierile secrete israeliano-palestiniene ce au condus la Acordurile de la Oslo la începutul anilor 1990, se numără printre personalităţile norvegiene ale căror nume apar în noile documente din cazul Epstein publicate de Departamentul de Justiţie al SUA. Ea a fost temporar demisă din funcţie luni, în timp ce se desfăşoară o anchetă privind presupusele sale legături cu Epstein.

Miroslav Lajcak

Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei a demisionat după ce documente publicate de SUA au arătat că acesta a schimbat mesaje despre fete și diplomație cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Robert Fico a anunțat într-un mesaj video că a acceptat plecarea lui Miroslav Lajcak, descriindu-l pe consilier drept "o sursă incredibilă de experiență în diplomație și politică externă".

Demisia a venit la o zi după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat trei milioane de documente referitoare la influentul finanțator.

