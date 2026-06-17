Doi români, răniți grav după ce au căzut de la 8 metri de pe o clădire din Austria

Doi români sunt în stare gravă, după ce au căzut de la opt metri înălțime, în timp ce montau alături de alți patru conaționali un sistem fotovoltaic pe o clădire din orașul austriac Wels.

Tragedia s-a produs marți după-amiază, puțin după ora 17:00. Șase muncitori români lucrau la instalarea unui sistem fotovoltaic atunci când doi dintre ei, în vârstă de 23 și 26 de ani, au căzut brusc de la o înălțime de aproximativ opt metri.

Au căzut de la 8 metri

Din primele informații, românii nu purtau hamuri de siguranță. Din păcate, nimeni nu a fost martor la incident. Nici măcar colegii lor nu au văzut cum s-a petrecut accidentul.

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După ce au primit primul ajutor din partea medicului de urgență, cei doi răniți au fost transportați cu elicopterul de salvare „Martin 3” la Clinica din Wels, respectiv la Clinica Salzkammergut din Vöcklabruck. Poliția și inspectorii responsabili de securitatea muncii încearcă să stabilească exact ce a provocat căderea celor doi români, scrie Krone.