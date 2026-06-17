Guvernul Veştea, posibili miniştri: luptă pe Justiţie şi Interne. "Munca", evitată din cauza Legii Salarizării
Avem o primă listă provizorie cu nume grele vehiculate pentru viitorul Cabinet Veștea.
Potrivit surselor Observator, pentru portofoliul Justiției sunt luați în calcul Alina Gorghiu (PNL) și Radu Marinescu (PSD), ambii interesați de preluarea ministerului.
În același timp, PSD ar intenționa să renunțe la Ministerul Muncii și să preia Ministerul Afacerilor Interne. Surse politice susțin că social-democrații vor să transfere responsabilitatea Ministerului Muncii către liberali, pe motiv că Legea salarizării ar putea genera tensiuni și proteste. La Interne, unul dintre numele vehiculate este cel al fostului vicepremier Marian Neacșu.
Miza este mare și pentru șefia Senatului. Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, apropiați ai grupării conduse de Hubert Thuma, și-ar dori amândoi această funcție. Potrivit surselor Observator, liderii liberali pucişti încearcă să îl înlocuiască pe Mircea Abrudean, din tabăra Bolojan, de la conducerea Senatului. La Ministerul Educației sunt vehiculate două variante: Monica Anisie și Sorin Cîmpeanu.
Menţionăm că lista este una provizorie şi pot apărea modificări până la depunerea ei în Parlament.
Lista provizorie a miniştrilor propuşi pentru Cabinetul Veştea
Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor
Vlad Nistor - Ministerul Culturii
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Lucian Bode - Ministerul Economiei
Alina Gorghiu - Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene
Cătălin Predoiu - Ministerul Afacerilor Interne
Nicoleta Pauliuc - Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu
Ministerul Justiției - Radu Marinescu
Ministerul Transporturilor - Cristian Pistol de la CNAIR
Ministerul Energiei - Bogdan Ivan
Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății
Florin Manole - Ministerul Muncii
Florin Barbu - Ministerul Agriculturii