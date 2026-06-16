Poziția serviciilor de securitate ruse pare tot mai fragilă pe fondul războiului cu Ucraina. FSB a anunțat marți un nou val de arestări pentru presupusă colaborare cu Kievul, în contextul în care Moscova se confruntă cu critici după o serie de atentate, atacuri cu drone și acte de sabotaj pe care nu a reușit să le prevină.

Val de arestări în Rusia pentru trădare în favoarea Ucrainei, după o serie de atentate și atacuri cu drone - Captură X

Serviciile de securitate ruse au anunţat marţi un val de arestări pentru colaborare cu Ucraina, după eşecuri în serie ale serviciilor secrete ale Rusiei, care nu au reuşit să prevină atentatele cu maşini-capcană împotriva unor responsabili şi nici atacurile ucrainene cu drone sau acţiunile de sabotaj împotriva infrastructurilor strategice ruse, relatează agenţia EFE.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunţat astfel arestări ale unor cetăţeni ruşi în regiunile Iaroslavl, Chita, Orenburg şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, potrivit Agerpres.

În regiunea Iaroslavl un bărbat născut în 2003 a fost arestat pentru planificarea unui atac asupra unei linii de cale ferată la ordinul Kievului.

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"Suspectul a fost surprins în flagrant în timp ce încerca să amplaseze un dispozitiv exploziv artizanal", el a fost şantajat de serviciile secrete ucrainene şi a colaborat îndelung cu acestea, potrivit FSB.

În oraşul Chita, din Siberia, un alt cetăţean rus a fost arestat pentru trădare, întrucât ar fi spionat pentru serviciile secrete ucrainene şi le-ar fi transmis acestora informaţii pentru viitoare atacuri.

O altă persoană, în vârstă de numai 18 ani, a fost arestată în oraşul Orenburg, din regiunea Urali, tot pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Tânărul ar fi transmis Kievului informaţii despre infrastructuri cheie care să fie atacate cu drone şi este astfel acuzat de trădare.

Între timp, în Crimeea, a fost arestată o femeie născută în regiunea ucraineană Lugansk în 1967 şi care se pare că a fost recrutată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Urmând instrucţiunile acestui serviciu, ea "a colectat şi a transmis inamicului informaţii despre activităţile instituţiilor ştiinţifice, educaţionale şi de altă natură din Lugansk şi Republica Crimeea, la care avea acces prin activitatea sa profesională", a explicat FSB.

Tot marţi, în oraşul Habarovsk, din Extremul Orient rus, un bărbat a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru înaltă trădare, fiind găsit vinovat pentru pregătirea unui atac terorist în colaborare cu Ucraina.

Eşecul serviciilor secrete ruse

Valul de arestări survine în urma eşecului serviciilor secrete ruse de a împiedica atentatele organizate de serviciile secrete ucrainene în interiorul Rusiei, inclusiv explozia a două maşini-capcană care, potrivit presei anti-Kremlin, l-au ucis săptămâna trecută pe şeful departamentului de rachete şi artilerie al Ministerului Apărării, Damir Davidov.

Întreruperea conexiunilor la internet s-a dovedit de asemenea ineficientă în combaterea atacurilor cu drone ucrainene, care ţintesc infrastructurile energetice şi de producţie militară ale Rusiei.

Serviciile secrete ucrainene au reuşit mai multe atentate împotriva unor responsabili ruşi ori susţinători ai Kremlinului, cum au fost un celebru blogger militar rus asasinat într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg sau Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, scriitor naţionalist rus apropiat al Kremlinului, ucisă tot de o bombă amplasată sub maşina sa.

La fel a fost asasinat la Moscova în decembrie 2024 generalul Igor Kirilov, comandantul trupelor de apărare radiologică, chimică şi biologică ale forţelor armate ruse, atentat care a stârnit furia lui Putin din cauza ineficienţei măsurilor de securitate pentru ofiţerii de rang înalt.

Dar a urmat apoi, în decembrie anul trecut, asasinarea şi a generalului Fanil Sarvarov, şeful operaţiunilor Statului Major rus, ucis de asemenea în explozia unei maşini capcană.

Ucraina a executat în urmă cu un an şi o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special avioane de bombardament TU-95 şi TU-22. Dronele au fost lansate din camioane aflate în proximitatea acelor aerodromuri. Potrivit unui bilanţ american, au fost lovite atunci până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, atât Kievul cât şi Moscova au anunţat de mai multe ori arestarea unor compatrioţi pentru colaborare cu inamicul, unii dintre aceştia fiind chiar minori.