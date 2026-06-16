Parlamentul European a aprobat eliminarea taxelor vamale pentru produsele industriale şi agricole din SUA

Parlamentul European a aprobat marți acordul comercial negociat între Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump, deschizând calea pentru aplicarea unor reduceri de taxe vamale menite să detensioneze relațiile transatlantice. Votul vine după luni de dispute comerciale și amenințări cu majorarea tarifelor din partea Washingtonului, eurodeputații acceptând compromisul în schimbul unor garanții menite să protejeze interesele economice ale UE.

Deputaţii, reuniţi la Strasbourg, au aprobat un text care elimină taxele vamale aplicate în UE pentru majoritatea produselor industriale şi agricole provenite din Statele Unite, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse de preşedintele american asupra importurilor europene, potrivit News.ro

Acordul a fost aprobat masiv, cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă şi 50 de abţineri.

Donald Trump a încheiat un acord cu Uniunea Europeană pe terenul său de golf din Turnberry, Scoţia, în luna iulie a anului trecut, în temeiul căruia UE a acceptat să elimine taxele de import pentru produsele industriale americane şi să acorde acces preferenţial produselor agricole americane, în schimbul aplicării de către SUA a unor tarife de 15% asupra majorităţii produselor din UE. La aproape 11 luni de la acel acord-cadru, UE nu adoptase încă legislaţia necesară pentru punerea în aplicare a acestor reduceri de taxe. Trump a ameninţat că va impune tarife "mult mai mari" dacă UE nu va lua măsuri până la 4 iulie, ziua naţională a SUA.

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Între timp, în februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele globale impuse de Trump, aşa că acestea au revenit la plafonul de 10 la sută. De aceea, administraţia Trump intenţionează să reia aplicarea tarifelor din acordul Turnberry până pe 24 iulie, când expiră regimul provizoriu cu o rată de 10%.

Europarlamentarii, care considerau că acest acord negociat de Comisia Europeană era prea dezechilibrat, şi-au depăşit rezervele după ce au negociat mai multe măsuri de protecţie, pentru a apăra interesele europene în faţa politicilor lui Donald Trump.

Parlamentarii au fost, într-adevăr, descurajaţi de crizele repetate cu preşedintele american de la revenirea acestuia la Casa Albă: ameninţări cu anexarea Groenlandei, atacuri repetate împotriva normelor europene în domeniul digital şi al mediului, sancţiuni împotriva fostului comisar Thierry Breton, taxe punitive asupra automobilelor şi oţelului, în timp ce şeful Casei Albe a continuat să fluture ameninţarea unor taxe vamale mai mari, pentru a încerca să forţeze UE să cedeze.

Înainte de venirea sa la summitul G7 de la Evian, el a reluat ameninţările, spunând că va suprataxa şampania şi celelalte vinuri franceze, dacă Parisul nu renunţă la taxa sa pe serviciile digitale.

Într-un compromis negociat în luna mai cu statele membre, eurodeputaţii au obţinut o clauză de caducitate (sau "sunset clause"), care prevede expirarea automată a acordului comercial la sfârşitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepţia cazului în care nu se va vota o prelungire până atunci.

Comisia va putea, de asemenea, să suspende acordul vamal dacă Donald Trump nu elimină până la sfârşitul anului suprataxele de 50% pe care le-a impus asupra a sute de produse care conţin oţel şi aluminiu.

"Votul de astăzi este o etapă importantă, deoarece reprezintă o ocazie de a merge mai departe şi de a ne consolida poziţia" faţă de americani, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, în cadrul unei dezbateri, luni, la Strasbourg.

Datorită mecanismelor de protecţie, "nu vom ceda niciunui şantaj, iar dacă Statele Unite nu îşi respectă angajamentele, vom fi în măsură să reacţionăm şi o vom face", a susţinut şi eurodeputatul social-democrat german Bernd Lange.

PPE (dreapta), cel mai mare grup din Parlamentul European, a votat în favoarea acordului, în numele menţinerii schimburilor comerciale uriaşe dintre UE şi Statele Unite.

"Este o alegere strategică care va consolida parteneriatul nostru transatlantic, va proteja locurile de muncă şi va întări industriile noastre", a subliniat deputata croată Zeljana Zovko, liderul PPE pe tema comerţului.

"Sunt mândră că am ţinut piept manevrelor coercitive ale lui Trump", a declarat Karin Karlsbro (Renew, centru), considerând că acest vot aduce "o bază de stabilitate, în faţa haosului pe care Trump continuă să-l semene".

Garanţiile obţinute nu au eliminat însă toate opoziţiile, în special din partea stângii. "Este o adevărată umilinţă pentru Uniunea Europeană. Încă o dată, ne închinăm în faţa Statelor Unite", a denunţat Emma Fourreau (Stânga).

Extrema dreaptă a fost, la rândul său, divizată, grupul ECR (Conservatori şi Reformişti) declarându-se în favoarea textului, în timp ce Patrioţii pentru Europa au denunţat o "capitulare".

Cele 27 de state membre, a căror aprobare este, de asemenea, necesară, au susţinut provizoriu, încă de la sfârşitul lunii mai, compromisul găsit cu Parlamentul. După această undă verde definitivă din partea deputaţilor, nu mai rămâne decât ca aceştia să-şi dea aprobarea formală pentru ca ratificarea să fie finalizată. Astfel se va respecta ultimatumul stabilit de Donald Trump, care le-a dat europenilor termen până pe 4 iulie, ziua în care se sărbătoresc 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, pentru a-şi respecta angajamentele.