Serviciul francez de informaţii reziliază contractul cu Palantir. De ce renunţă la colaborarea cu americanii

Serviciul francez de informaţii interne DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure - Direcţia Generală a Securităţii Interne) a decis să rezilieze contractul cu gigantul american în domeniul tehnologiei Palantir, în favoarea unei concurente franceze, anunţă prim-ministrul Franţei, Sébastien Lecornu, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

"Trebuie să folosim propriile noastre modele de AI (inteligenţă artificială - n. red.); nu putem accepta noi dependenţe strategice în domeniul digital", a explicat Lecornu într-un mesaj video pe X.

Palantir şi compania franceză ChapsVision nu au comentat imediat.

Reuters apreciază că decizia de la Paris reflectă îngrijorarea crescândă a guvernelor europene privind dependenţa de platformele tehnologice din SUA, în special de pachetul de produse ale Palantir Technologies. Firma fondată de miliardarul Peter Thiel cu sprijin din partea CIA - Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite - oferă guvernelor şi sectorului privat instrumente AI de nivel militar pentru integrarea datelor.

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Ce i-a făcut pe aliaţii europeni să se îndoiască de SUA

Imprevizibilitatea preşedintelui american Donald Trump pe scena internaţională i-a făcut pe aliaţii europeni să se îndoiască de sprijinul SUA în mai multe domenii, inclusiv securitatea şi tehnologia.

Ca exemple privind atitudinea menţionată, Reuters menţionează că forţele armate germane au anunţat deja că nu vor mai folosi produse Palantir; Regatul Unit îşi reexaminează în urma unor presiuni politice şi parlamentare contractul în valoare de 330 de milioane de lire sterline (circa 380 de milioane de euro) cu compania americană; primarul Londrei, Sadiq Khan, a blocat o propunere de contract cu Palantir în valoare de 50 de milioane de lire pentru poliţia capitalei britanice; Lecornu a anunţat că Franţa va investi 655 de milioane de euro în inteligenţa artificială şi va crea un chatbot (interfaţă conversaţională) pentru toate serviciile de stat, un chatbot în domeniul sănătăţii publice pentru agenţia de asigurări de sănătate de stat Ameli , precum şi o nouă platformă digitală pentru facilitarea accesului la datele publice.