Domeniul regal de 20.000 de acri al Regelui Charles, lovit de o infestare cu șobolani. 300 de case, afectate

Domeniul Sandringham al Regelui Charles se confruntă în prezent cu o invazie de șobolani, care ar afecta aproximativ 300 de locuințe închiriate. Proprietatea din Norfolk, întinsă pe aproximativ 20.000 de acri, găzduiește în jur de 500 de persoane în cele 300 de case oferite spre închiriere.

În cadrul unei ședințe recente a consiliului parohial s-a constatat că aproape toate locuințele sunt afectate de problema rozătoarelor. Unul dintre chiriașii din zonă a adus situația în atenția autorităților, potrivit publicației Daily Mail.

Rob Timmins, administratorul domeniului, care a participat la ședință, le-ar fi transmis chiriașilor că trebuie să rezolve individual problema dăunătorilor și că responsabilitatea nu le revine proprietarilor.

Impact pe scară mai largă

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Nu doar locuitorii sunt deranjați de șobolani. Au existat plângeri și în legătură cu efectele rozătoarelor asupra terenurilor agricole din împrejurimi și asupra surselor de hrană disponibile.

Se presupune că șobolanii și șoarecii sunt atrași în zonă de cantitatea mare de hrană din culturile agricole din apropiere. Deși problema a fost discutată în cadrul ședinței, reprezentanții domeniului au susținut că nu au fost depuse plângeri oficiale.

O soluție evidentă ar putea fi ca locatarii să țină pisici pentru a elimina șobolanii. Acest lucru nu este însă permis, deoarece Regina Elisabeta a II-a a interzis pisicile pe proprietate, considerând că acestea ar putea reprezenta un pericol pentru fauna locală, inclusiv pentru păsările de vânătoare.

Decizia ar fi putut fi influențată și de problemele sale de sănătate. Se credea că regretata suverană era alergică la pisici.

Probleme cu dăunătorii

Nu este prima proprietate regală afectată de rozătoare sau alți dăunători. După ce a fost nevoit să părăsească Royal Lodge, Andrew Mountbatten Windsor s-a mutat la începutul acestui an la Marsh Farm, în Wolferton, unde s-a confruntat cu o invazie de cârtițe.

Terenul proprietății a suferit daune importante după ce zeci de mușuroaie au apărut pe peluză. În urma informațiilor apărute în presă, o dubă aparținând companiei Command Pest Control, specializată în îndepărtarea cârtițelor și a altor dăunători, a fost văzută părăsind domeniul.

Pe site-ul companiei se precizează că aceste animale pot provoca distrugeri considerabile prin săparea de găuri și tuneluri, afectând grav grădinile și rădăcinile copacilor.