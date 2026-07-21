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Video Un bărbat din Vaslui a venit băut la poliție ca să dea explicații pentru un incident în trafic

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 08:10 | Modificat la 21.07.2026, 08:26

A confundat secţia de Poliţie cu birtul, dar a plătit scump. Un bărbat din judeţul Vaslui a fost chemat la secţia din Costeşti să dea explicaţii pentru un incident în trafic.

S-a îmbărbătat însă cu câteva pahare înainte de a da ochii cu poliţiştii. Agenții au observat că ceva nu era în regulă şi, pentru că individul mirosea puternic a alcool, au decis să îl testeze.

Etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,42, aşa că l-au dus pe bărbat la spital pentru a i se recolta probe de sânge.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal şi, pe durata cercetărilor, va rămâne pieton.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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