Incendiu puternic în centrul Sibiului! O locuinţă care face parte dintr-o clădire de patrimoniu istoric a fost cuprinsă de foc, iar flăcările s-au extins rapid şi la alte case. O femeie în vârstă de 71 de ani a ajuns de urgență la spital, după ce s-a intoxicat cu fum. Alți locatari au fost evacuați din propriile locuințe pentru a fi feriți de pericol.

Panica s-a instalat rapid în centrul Sibiului, după ce casa a fost cuprinsă de flăcări violente.

O femeie în vârstă a rămas blocată într-o locuință învecinată şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor ca să iasă. O altă femeie, în vârstă de 71 de ani, s-a intoxicat cu fum şi a fost transporată de urgenţă la spital.

"A rămas o lumânare aprinsă în curte undeva jos iar în 3, 4 minute focul a fost maxim. Pe vecini am reuşit să îi strigăm şi să iasă mai repede din casă"

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"Flăcările s-au extins foarte rapid datorită caselor foarte vechi şi a lemnului foarte uscat, este vorba de o casă monument istoric. Noi am simţit miros de ars, dar au mai fost cazuri când omul a mai dat foc la o hârtie, la un cablu, nu ne-am gândit nicio clipă că ar ardea ceva"

"Flăcările treceau de casă în sus", spun locatarii.

Proprietar locuinţă: La mine s-a întâmplat, am fost la serviciu, mi-a decedat soţul de o lună de zile, am fost la serviciu şi am lăsat o lumânare aprinsă pe masă.

Reporter: Din locuinţă aţi mai reuşit să salvaţi ceva?

Proprietar locuinţă: Nimic, nici nu am apucat să intrăm, nu mai avem nimic

Aproximativ 300 de metri pătraţi au ars ca o torţă

Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de două ore.

"La faţa locului au acţiomat 3 autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD", spune Andreea Ştefan, pdc ISU Sibiu.

Pompierii urmează să stabilească cu exactitate de la ce a pornit incendiul.