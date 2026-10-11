Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui „armistițiu energetic”, prin care cele două țări să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice adverse. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă că nu știa despre existența unui asemenea acord, dar că Kievul este pregătit să îl respecte dacă și Moscova va face același lucru. Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre Trump și Zelenski, după ce liderul american a cerut Ucrainei să își schimbe președintele.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică, într-o postare pe Truth Social, că Rusia şi Ucraina au convenit să pună capăt atacurilor asupra infrastructurilor energetice ale celeilalte părţi, relatează AFP.

„Începând de acum, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Cele două părţi au ajuns la un acord. Nu-l încălcaţi!”, a cerut el, fără a oferi mai multe detalii, potrivit News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat site-ului Axios că el nu ştie despre acest armistiţiu energetic, dar este dispus să îl accepte dacă Moscova va face la fel.

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„Anunţul privind acest armistiţiu a fost o noutate pentru mine. Dar dacă ruşii acceptă un armistiţiu energetic, Ucraina îşi va da acordul”, a declarat liderul ucrainean. „Dacă preşedintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, spuneţi-ne când va intra în vigoare acest armistiţiu: noi suntem pregătiţi şi îl vom accepta”, a spus el, potrivit aceleiaşi surse.

Aceste evoluţii vin în urma unei dispute verbale care a durat tot weekendul. Preşedintele american a criticat sâmbătă atacurile Kievului asupra rafinăriilor ruseşti şi a spus că Ucraina ar trebui „să-şi aleagă un nou preşedinte”, care să fie dispus să ajungă la pace cu ruşii. Declaraţiile acide au fost făcute la o zi după anunţul surprinzător al unui acord între Washington şi Moscova privind achiziţia masivă de motorină rusă, însoţită de o relaxare a sancţiunilor americane impuse Rusiei.

Ucrainienii trebuie să-şi aleagă liderul, a comentat preşedintele Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat duminică pe postul american ABC News, ca răspuns la declaraţiile lui Donald Trump, care a cerut o schimbare a conducerii în Ucraina. „Cu tot respectul faţă de preşedintele Trump, societăţii noastre, poporului nostru, îi revine sarcina de a alege un anume lider”, a declarat el, reiterându-şi apelul la un armistiţiu cu Rusia timp de „60 de zile”, ceea ce ar permite, potrivit lui, organizarea alegerilor.

„Spuneţi-i lui Putin să ne acorde două luni, şaizeci de zile de încetare totală a focului, şaizeci de zile, şi vom organiza alegerile”, a afirmat Zelenski. „Desigur, vom fi gata să acceptăm orice alegere a poporului nostru”, a adăugat el.

Preţul motorinei a crescut cu peste 65% în Statele Unite de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce afectează numeroase sectoare economice, printre care agricultura şi transporturile. Donald Trump, care încearcă prin toate mijloacele să scadă preţurile în Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului său, ştie că preţul ridicat al combustibililor este o cauză majoră a nemulţumirii alegătorilor.

Preşedintele ucrainean a atribuit creşterea preţurilor la energie războiului din Orientul Mijlociu. „Toată lumea înţelege acest lucru”, a spus el. Preşedintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că ţara sa a trecut printr-o „săptămână dificilă”, menţionând un total de 196 de atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene şi 153 de civili ucişi.

În ciuda declaraţiilor lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a afirmat că va continua să „conteze pe Statele Unite să ajute” Ucraina să pună capăt războiului, care va intra în februarie anul viitor în al şaselea an. „Contăm pe angajamentul preşedintelui (Trump) şi al echipei sale pentru a-l opri pe Putin (...) Aceasta este miza principală pentru a pune capăt acestui război, şi contăm pe sprijinul american”, a spus Zelenski, adăugând că speră să se reuşească păstrarea unităţii între Europa şi Statele Unite.