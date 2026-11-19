La câteva ore după întâlnirea istorică din China, liderii europeni s-au adunat în Berlin. Cancelarul Germaniei, preşedintele Franţei alături de ceilalţi ceilalţi preşedinţi şi premieri din Uniunea Europeană au respins pretenţiile Rusiei de a retrage trupele NATO pe poziţiile din 1997. Asta ar însemna eliminarea trupelor şi dotărilor militare occidentale din Europa de Est. În plus, liderii au anunţat că nu vor abandona Ucraina. La rândul lui Vladimir Putin adminte în premieră că Rusia duce un război în Marea Neagră şi avertizează că acesta s-ar putea intensifica.

Peste 40 de parteneri ai Ucrainei din Coaliţia de Voinţă s-au întâlnit cu Volodimir Zelenki pentru a pune la punct o strategie comună. Preşedintele Ucrainei a cerut rachete pentru apărarea împotriva atacurilor Rusiei şi bani pentru funcţionarea serviciilor publice.

"Discuțiile de astăzi se vor concentra, în mare măsură, pe două aspecte. Primul aspect este pacea în Ucraina - cum putem, prin eforturi colective, să facem acest lucru posibil. De asemenea, vom discuta astăzi despre cum să menținem Ucraina puternică în această perioadă, cât timp continuă războiul. Iar acest lucru presupune să ne asigurăm că dispun de tot ce au nevoie în materie de armament și alte forme de sprijin", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

La discuţii a participat şi Nicuşor Dan, care a fost întâmpinat de cancelarul german Friedrich Merz. Înaintea fotografiei de grup, şeful statului a vorbit cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, unul dintre cei negociatorii americani pentru Ucraina.

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"Interesul Romaniei este, evident, să susţinem în continuare Ucraina şi ca negocierile de pace să nu afecteze nivelul de securitate din Europa, în special Flancul Estic, şi să nu afecteze relaţia transatlantică", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, care a vorbit la telefon cu Vladimir Putin, a anunţat că liderul de la Kremlin este gata să se întâlnească faţă în faţă cu Volodimir Zelenski, dar cu o condiţie.

"Este destul de clar că el este dispus să stea la masă cu președintele Zelenski atunci când documentația va fi, mai mult sau mai puțin, gata. Până la urmă, cred că nu există nicio modalitate prin care această pace să poată fi încheiată dacă Zelenski și Putin nu se întâlnesc", a spus Alexander Stubb, preşedintele Finlandei.

Între timp, o dronă rusească a avariat, la Kiev, ambasadele Olandei şi Austriei. Incidentul a avut loc la o zi după ce Rusia a acuzat Olanda că se implică direct în război.