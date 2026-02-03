Milionarul pedofil Jeffrey Epstein ar fi vizitat România în 2012 şi a contactat tinere de aici prin intermediari. În mai multe e-mailuri, Epstein vorbeşte despre serviciile oferite de fetele din România, care ar fi ajuns şi în patul prinţului Andrew. Polonia a anunţat că va investiga dezvăluirile privind reţeaua de pedofilie care ar fi avut ramificaţii în această ţară şi sfătuieşte toate guvernele europene să facă acelaşi lucru.

2012 este anul în care Jeffrey Epstein ar fi păşit în România. Avea chiar şi un număr de telefon românesc pe care îl folosea la contactarea intermediarilor care îl ajutau să racoleze tinere.

"Astăzi plec din Paris. Mă bucur că te-am cunoscut. Acesta este numărul meu de România şi adresa de e-mail" îi scrie milionarul, într-unul dintre mesajele expediate pe 21 mai 2012 lui Daniel Siad, un bărbat care îi trimitea deseori fotografii şi date de contact ale fetelor disponibile. Doi ani mai târziu, Epstein era ţinut la curent cu schimbările politice din România. Expeditorul informaţiilor nu este însă cunoscut.

Într-o altă corespondenţă, un personaj neidentificat i se destăinuie lui Epstein, căruia îi spune că înţelege perfect sentimentele unei fete din România şi că are gânduri de sinucidere.

Româncele, victime în reţeaua de trafic a lui Epstein

Pentru prima dată reiese că româncele au fost victime în reţeaua de trafic de carne vie a miliardarului pedofil. Prinţul Andrew al Marii Britanii, decăzut din drepturi după acest scandal, s-ar fi bucurat de serviciile unor tinere din ţara noastră.

"Şi încă una. Românca a fost tare drăguţă" scrie într-un e-mail primit de Epstein în septembrie 2010 de la cel poreclit Ducele.

Prima reacţie publică după noile dezvăluiri a venit astăzi de la prinţul Edward, fratele lui Andrew.

"Cu toată bunăvoinţa din lume, nu sunt sigur că acesta este publicul interesat de asta. Toţi au venit aici să asculte despre educaţie, să rezolve problemele viitorului. Dar cred că este important ca întotdeauna să ne amintim de victime. Şi cine sunt victimele în toată treaba asta" a fost declaraţia prinţului Edward.

"Experţii spun că este foarte puţin probabil să se confrunte cu asta, să fie din nou întrebat, dar avocaţii victimelor spun că ar trebui. Ar trebui, pentru că acest lucru le-ar ajuta pe victime să pună cap la cap puzzle-ul general a ceea ce li s-a întâmplat din cauza lui Jeffrey Epstein" a relatat jurnalista AP Danica Kirka.

Scandalul zguduie aproape toate casele regale europene

Prinţul Laurent al Belgiei, fratele regelui Philippe, recunoaşte că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein, "singur", doar de două ori. Dar prinţesa moştenitoare a Norvegiei a avut numeroase schimburi de mesaje cu milionarul pedofil. Mai mult, i-a cerut să o ajute cu materiale pornografice pentru fiul său, pe atunci în vârstă de 15 ani.

"Oare este nepotrivit pentru o mamă să solicite un afiş cu două femei goale şi o placă de surf pentru fiul ei?", îl întreba Mette-Marit pe Epstein în noiembrie 2012.

Din Biroul Oval, Donald Trump continuă să nege orice implicare în dosar.

"Nu am nicio legătură cu asta. Nu am nimic de-a face cu Jeffrey Epstein" spunea preşedintele SUA, Donald Trump.

Contactate de Observator, autorităţile române spun că partea americană nu le-a solicitat niciodată informaţii despre persoanele care apar în dosarele Epstein.

