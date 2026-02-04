Donald Trump, despre dosarul Epstein: "Cred că este timpul să mergem mai departe"

Preşedintele american Donald Trump s-a întrebat marţi dacă nu "este timpul să mergem mai departe" după ce Departamentul de Justiţie a publicat un număr uriaş de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, transmite AFP.

"Cred că poate este timpul să mergem mai departe", a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă.

Când a anunţat publicarea acestor documente pe 30 ianuarie, Departamentul Justiţiei a afirmat că a respectat astfel obligaţia impusă de Congres administraţiei Trump de a fi pe deplin transparentă cu privire la această chestiune explozivă din punct de vedere politic.

Milionarul pedofil Jeffrey Epstein ar fi vizitat România în 2012 şi a contactat tinere de aici prin intermediari. În mai multe e-mailuri, Epstein vorbeşte despre serviciile oferite de fetele din România, care ar fi ajuns şi în patul prinţului Andrew.

Polonia a anunţat că va investiga dezvăluirile privind reţeaua de pedofilie care ar fi avut ramificaţii în această ţară şi sfătuieşte toate guvernele europene să facă acelaşi lucru.

Prinţul Laurent al Belgiei, fratele regelui Philippe, recunoaşte că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein, "singur", doar de două ori.

Dar prinţesa moştenitoare a Norvegiei a avut numeroase schimburi de mesaje cu milionarul pedofil. Mai mult, i-a cerut să o ajute cu materiale pornografice pentru fiul său, pe atunci în vârstă de 15 ani.

