Scandal la o sală de jocuri din Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, refuzați la intrare pentru că erau beţi

Poliţiştii din Râmnicu Vâlcea fac cercetări după ce doi bărbaţi au făcut scandal la o sală de jocuri de noroc, nemulţumiţi că nu li s-a permis să intre pe motiv că erau beţi. Ei au devenit astfel agresivi cu agenţii de pază, fiind solicitată intervenţia Poliţiei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a transmis, miercuri, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizaţi, marţi seara, prin apel 112, privind izbunirea unui scandal la parterul unui bloc din zona centrală a municipiului, în faţa unei săli de jocuri de noroc.

Poliţiştii au constatat că doi bărbaţi, în vârstă de 29 şi 31 de ani, s-au prezentat la sala de jocuri, însă le-a fost refuzat accesul întrucât se aflau în stare vădită de ebrietate.

”Pe fondul acestui refuz, cei doi au provocat scandal în interiorul localului. Agenţii de securitate au intervenit pentru evacuarea acestora din incinta sălii, moment în care bărbaţii au devenit recalcitranţi, manifestând un comportament agresiv faţă de personalul de pază”, a arătat IPJ Vâlcea.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare şi distrugere.

