Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Scandal la o sală de jocuri din Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, refuzați la intrare pentru că erau beţi

Poliţiştii din Râmnicu Vâlcea fac cercetări după ce doi bărbaţi au făcut scandal la o sală de jocuri de noroc, nemulţumiţi că nu li s-a permis să intre pe motiv că erau beţi. Ei au devenit astfel agresivi cu agenţii de pază, fiind solicitată intervenţia Poliţiei.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 09:22
Scandal la o sală de jocuri din Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, refuzați la intrare pentru că erau beţi - Shutterstock

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a transmis, miercuri, că poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizaţi, marţi seara, prin apel 112, privind izbunirea unui scandal la parterul unui bloc din zona centrală a municipiului, în faţa unei săli de jocuri de noroc.

Poliţiştii au constatat că doi bărbaţi, în vârstă de 29 şi 31 de ani, s-au prezentat la sala de jocuri, însă le-a fost refuzat accesul întrucât se aflau în stare vădită de ebrietate.

”Pe fondul acestui refuz, cei doi au provocat scandal în interiorul localului. Agenţii de securitate au intervenit pentru evacuarea acestora din incinta sălii, moment în care bărbaţii au devenit recalcitranţi, manifestând un comportament agresiv faţă de personalul de pază”, a arătat IPJ Vâlcea.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare şi distrugere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ramnicu valcea sala jocuri pacanele bataie
Înapoi la Homepage
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Dacia se robotizează și face concedieri voluntare. Se oferă compensații și de 50.000 de euro pentru cei care vor să plece 
Dacia se robotizează și face concedieri voluntare. Se oferă compensații și de 50.000 de euro pentru cei care vor să plece 
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Evenimente » Scandal la o sală de jocuri din Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, refuzați la intrare pentru că erau beţi