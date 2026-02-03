Donald Trump vrea să îşi impună voinţa. Preşedintele american a reluat discuţiile cu guvernul din Cuba, după ce a spus că ţara este o naţiune eşuată. În paralel, a negociat în numele Venezuelei. Va trimite petrolul ei în India, ca să anuleze contractul dintre New Delhi şi Moscova.

La o lună după ce Statele Unite l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Donald Trump îşi îndreaptă atenţia spre Cuba. Liderul de la Casa Albă şi secretarul de Stat Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, au cerut public schimbarea regimului.

"Este o naţiune eşuată! [...] Avem mulţi oameni care au venit din Cuba, care au fost daţi afară din Cuba sau au fugit din Cuba. Au venit pe plute, prin ape infestate de rechini. [...] Mulţi ar vrea să se întoarcă, mulţi ar vrea să îşi viziteze măcar rudele şi cred că suntem aproape. Discutăm cu liderii cubanezi în prezent" a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

"Schimbăm mesaje de ceva vreme. […] Poporul nostru știe că Cuba a fost pregătită să discute cu SUA într-un mod respectuos și civilizat" a fost declaraţia lui Carlos Fernández de Cossío, ministrul adjunct de Externe al Cubei.

Cuba a început negocierile după ce SUA a lansat ameninţări

Guvernul Cubei a început negocierile după ce Statele Unite au ameninţat cu blocada petrolului. Ţara este dependentă de importurile din Venezuela şi Mexic, în lipsa cărora rămâne fără combustibil în trei săptămâni. De la capturarea lui Maduro, Trump a oprit toate livrările din Venezuela, iar acum vrea să impună taxe suplimentare Mexicului pentru a obţine izolarea Cubei.

"Nu mai primesc bani din Venezuela, nu mai primesc bani de nicăieri. Mexicul nu le va mai trimite petrol" a mai spus Donald Trump.

"Nu am vorbit niciodată cu preşedintele Trump despre tema petrolului pentru Cuba. [...] Explorăm toate căile diplomatice pentru a putea trimite combustibil poporului cubanez" a spus preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

Trump l-a primit la Washington pe preşedintele Columbiei

Marţi, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe preşedintele Columbiei, împotriva căruia a formulat luna trecută aceleaşi acuzaţii ca împotriva lui Maduro, produce cocaină şi o trimite în Statele Unite.

Între timp, continuă să negocieze în numele Venezuelei pe plan internaţional. O parte dintre resursele de petrol ale ţării vor fi cumpărate de India, după o înţelegere între premierul de la New Delhi şi Donald Trump.

"Premierul Modi a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mult mai mult din Statele Unite și, eventual, din Venezuela. Acest lucru va ajuta la încheierea războiului din Ucraina", a scris Trump pe reţeaua lui de socializare.

Acordul va lăsa Moscova fără o importantă sursă de venit. Aproape 40% din exporturile de ţiţei ale Rusiei au mers în India anul trecut. În plus, India a fost de acord să investească 500 de miliarde de dolari în Statele Unite. La schimb, Donald Trump a fost de acord să reducă taxele vamale pentru mărfurile indiene de la 50% la 18%.

