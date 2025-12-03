Negocierile de pace dintre Statele Unite şi Rusia s-au încheiat fără progrese notabile. Vladimir Putin şi trimişii lui Donald Trump nu s-au înţeles pe problema teritoriilor din estul Ucrainei. În acest timp, şeful NATO a avertizat Uniunea Europeană că trebuie să se pregătească pentru un conflict pe termen lung cu Rusia.

La Kremlin, Vladimir Putin a negociat cinci ore cu ginerele lui Donald Trump şi emisarul special Witkoff. A insistat pentru controlul total al regiunii Donbas şi ca regiunile anexate să fie recunoscute drept ruse, pretenţie refuzată din start de Kiev.

Ruşii şi americanii sunt gata însă să coopereze economic după război.

Lipsa rezultatelor a fost pusă pe seama europenilor.

La cererea Rusiei, americanii nu au dat detalii despre tratative. Reprezentanţii Ucrainei vor fi informaţi la o întâlnire în Statele Unite.

În acest timp, miniştrii de Externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta securitatea celor 27 de state membre.

România a fost reprezentată de ministrul Oana Ţoiu.

De o săptămână, Marea Neagră seamănă cu un teatru de război în toată regula. Dronele ucrainene au lovit două petroliere şi o navă de marfă ruseşti, chiar în apele teritoriale ale Turciei, iar Putin a ameninţat cu represalii. Recep Erdogan avertizat că atacurile pun în pericol siguranţa navigaţiei, dar şi vieţile oamenilor aflaţi pe mare.

Marea Neagră reprezintă o rută critică de legătură între Europa, Asia și Orientul Mijlociu, în special pentru comerţul cu cereale şi petrol. Iar România, Bulgaria şi Turcia au porturi majore cu ieşire la mare.

