Kievul extinde parteneriatele de apărare: Portugalia va produce alături de Ucraina drone maritime de luptă

Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind producția comună de drone maritime dezvoltate de partea ucraineană, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui Ucrainei, potrivit Reuters, informează News.ro.

Oleksandr Kamşin a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti.

Potrivit acestuia, aceste sisteme vor contribui acum şi la apărarea maritimă a Europei, prin cooperarea cu Portugalia.

Acordul marchează un nou pas în extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

