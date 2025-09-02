Donald Trump, "foarte dezamăgit" de Vladimir Putin. Va lua măsuri "pentru a ajuta oamenii să trăiască"

Marţi, preşedintele Donald Trump a declarat într-un interviu că este "foarte dezamăgit" de omologul său rus, Vladimir Putin. Acesta a adăugat că administraţia sa va lua anumite măsuri pentru a reduce numărul morţilor în războiul din Ucraina, relatează Reuters, citat de News.ro.

"Sunt foarte dezamăgit de preşedintele Putin, pot spune asta, şi vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască", a afirmat preşedintele american într-un interviu acordat emisiunii The Scott Jennings Radio Show.

Pe de altă parte, şeful statului american a susţinut că nu este "deloc îngrijorat" de formarea unei alianţe împotriva Statelor Unite, care include China şi Rusia, în urma summitului organizat la Tianjin de preşedintele chinez Xi Jinping, la care a participat, printre alţii, Vladimir Putin.

Trump a avut un interviu telefonic cu Scott Jennings, comentator politic şi fost oficial al Casei Albe în mandatul lui George W. Bush, interviu care a fost difuzat marţi pe X.

