A fost o seară magică peste Ocean. În Statele Unite a avut loc Super Bowl, cel mai mare eveniment din sport. Rapperul Bad Bunny, proaspăt premiat la Grammy, a fost vedeta de la pauza finalei de fotbal american. Alături de el pe scenă au urcat Lady Gaga şi Ricky Martin. Donald Trump nu a fost prezent la eveniment şi a numit show-ul de aseară drept unul îngrozitor şi fără sens.

la 09.02.2026 , 20:09

În 13 minute, Bad Bunny a adus toată cultura portoricană pe stadionul Levi's din Santa Clara. Într-un decor spectaculor, înconjurat de zeci de dansatori exuberanţi şi îmbrăcat din cap până-n picioare în alb, ca un veritabil dansator de salsa, cântăreţul a scris istorie la pauza de la Super Bowl. Proaspăt premiat la Grammy, rapperul a cântat exclusiv în spaniolă, o premieră pentru finala campionatului de fotbal american.

Marea surpriză a serii a fost apariţia cântăreţei Lady Gaga. Artista a dat un suflu latino piesei sale cu Bruno Mars, "Die With a Smile".

Printre dansatorii aduşi de Bad Bunny pe scenă au fost şi vedete precum: Cardi B şi actorii Pedro Pascal şi Jessica Alba.

Articolul continuă după reclamă

Spectacolul nu a fost deloc pe placul lui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a lipsit de la cel mai mare eveniment sportiv din Statele Unite. Consilierii l-ar fi sfătuit să rămână acasă, ca să nu fie huiduit. Dar nu s-a abţinut şi i-a răspuns rapperului pe reţelele sociale. Bad Bunny a căzut în disgraţia Casei Albe după ce a criticat politicile antiimigraţie.

Revolta împotriva agenţilor de la imigrări a ajuns şi în jurul stadionului unde a avut loc evenimetul. Oamenii au împărţit prosoape cu mesaje contra ICE.

De la Super Bowl nu au lipsit unele dintre cele mai mari vedete americane. Celebrul Jay-Z a venit însoţit de fiica sa. În tribune a apărut şi Leonardo DiCaprio, iar Kim Kardashian şi pilotul de F1, Lewis Hamilton, au profitat de cel mai mediatizat eveniment al anului să confirme idila.

Un cuplu a mers şi mai departe şi s-a căsătorit în timpul pauzei de la finală. 

Pe teren, meciul a fost câştigat de Seattle Seahawks cu 29 la 13 in fata New England Patriots. A fost o revanșă a meciului din 2015.

Ca întotdeauna, Super Bowl este şi o bună afacere. Agenţiile de publicitate au plătit şi anul acesta bani grei să ajungă în pauza evenimentului. 8 milioane de dolari pentru 30 de secunde.

