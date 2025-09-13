Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia, informează Agerpres.

- Donald Trump, scrisoare către NATO: "Sunt pregătit să impun sancţiuni majore Rusiei dacă şi voi faceţi la fel" - Profimedia

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul - scris cu majuscule - ''O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAŢIUNILOR DIN NATO ŞI DIN LUME", şi scrisă când cu majuscule, când cu litere mici, în stilul său caracteristic, preşedintele american a apreciat că "angajamentul NATO de a CÂŞTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziţionarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost şocantă! Slăbeşte foarte mult poziţia şi puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să 'încep' atunci când veţi fi şi voi pregătiţi. Spuneţi doar când?"

Trump, despre conflictul din Ucraina: "Acesta nu e războiul lui Trump"

"Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100% , care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia şi Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL", a continuat preşedintele american.

Articolul continuă după reclamă

Trump a mai scris că "China are un control puternic şi chiar influenţă asupra Rusiei, iar aceste Tarife puternice vor rupe această influenţă". Preşedintele american a reluat seria de declaraţii legate de război, care nu ar fi început dacă era el preşedinte, şi i-a acuzat din nou indirect pe fostul preşedinte american Joe Biden şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost Preşedinte!), este RĂZBOIUL lui Biden şi a lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruse şi ucrainene (7.118 de vieţi pierdute doar săptămâna trecută. O NEBUNIE!)", a continuat el. Şi a încheiat printr-un avertisment: ''Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, nu faceţi decât să-mi pierdeţi timpul, precum şi timpul, energia şi banii Statelor Unite. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei probleme!''.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰