Galerie foto Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump și s-a fotografiat cu Javier Milei și Tony Blair

Președintele României, Nicușor Dan, s-a fotografiat alături de președintele argentinian Javier Milei și a dat mâna cu președintele american Donald Trump, în contextul participării la Consiliul pentru Pace. 

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 17:11
În cadrul evenimentului, șeful statului s-a fotografiat alături de mai mulți membri ai Consiliului pentru Pace, printre care președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul premier britanic Tony Blair.

De asemenea, președintele României urmează să susțină o scurtă alocuțiune în cadrul reuniunii, la invitația liderului de la Casa Albă, Donald Trump.

