Președintele României, Nicușor Dan, s-a fotografiat alături de președintele argentinian Javier Milei și a dat mâna cu președintele american Donald Trump, în contextul participării la Consiliul pentru Pace.

Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump și s-a fotografiat cu Milei și Tony Blair - Presidency.ro

În cadrul evenimentului, șeful statului s-a fotografiat alături de mai mulți membri ai Consiliului pentru Pace, printre care președintele Argentinei, Javier Milei, și fostul premier britanic Tony Blair.

De asemenea, președintele României urmează să susțină o scurtă alocuțiune în cadrul reuniunii, la invitația liderului de la Casa Albă, Donald Trump.

