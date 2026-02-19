Preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscripționată cu MAGA. Ulterior, preşedintele a precizat că a fost un schimb de politeţuri.

Nicuşor Dan, surprins cu o șapcă MAGA alături de Marco Rubio la Consiliul de Pace - presidency.ro

Potrivit fotografiilor distribuite de Administraţia Prezidenţială, preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o scurtă discuţie cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Preşedintele Nicuşor Dan apare în fotografii ținând în mână o şapcă roşie, inscripționată cu MAGA.

Întrebat ulterior într-o conferinţă de presă ce a discutat cu Marco Rubio, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în astfel de întâlniri, este mai mult un schimb de politeţuri.

"În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politeţe între diverși participanţi. Aşa, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că discuţiile serioase au loc la nivel instituţional şi diplomatic.

"În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite, este o relaţie diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care creşte", a precizat şeful statului.

Întrebat, de asemenea, dacă a stabilit întâlniri bilaterale, preşedintele a afirmat: "Aşa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner (consilierii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff - n.r.), am vorbit cu Marco Rubio, am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care, ăsta a fost setting-ul, dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politeţe".

Şeful statului a explicat că, în timp ce el susţinea declaraţia de presă, "cel puţin 5 sau 6 oficiali români discută cu oficialii americani pe diferite paliere".

