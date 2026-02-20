Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort în propria locuință, chiar de către tatăl său. Victima nu a mai răspuns la telefon, iar părintele a mers să vadă dacă totul este în regulă.

După ce l-a sunat insistent, fără să aibă un răspuns, tatăl a mers la locuinţa bărbatului. A găsit uşa încuiată şi atunci s-a gândit la ce e mai rău, aşa că a spart uşa şi a intrat în apartament.

Mesaje de adio pe pereți

A dat peste o imagine greu de privit. Fiul lui era mort, cu o sticlă de diluant lângă el, iar pe pereţi erau scrise mai multe mesaje de adio. Bărbatul a sunat disperat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic să-l salveze.

Vecinii spun că bărbatul era o fire liniștită, retrasă, pe care o vedeau destul de rar. Unul dintre aceștia a declarat că ar fi auzit bătăi în ușă, însă nu le-a dat importanță la momentul respectiv.

Din primele informații, surse Observator spun că ar putea fi vorba despre o autoincendiere. Trupul neînsufleţit a fost preluat de medicina legală, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce circumstanțe a avut loc decesul.

