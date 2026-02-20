Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din București, găsit mort în apartament chiar de tatăl său. Și-a scris mesajele de adio pe pereți

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort în propria locuință, chiar de către tatăl său. Victima nu a mai răspuns la telefon, iar părintele a mers să vadă dacă totul este în regulă.

de Alexia Bucur

la 20.02.2026 , 08:13
Galerie (5)

După ce l-a sunat insistent, fără să aibă un răspuns, tatăl a mers la locuinţa bărbatului. A găsit uşa încuiată şi atunci s-a gândit la ce e mai rău, aşa că a spart uşa şi a intrat în apartament.

Mesaje de adio pe pereți

A dat peste o imagine greu de privit. Fiul lui era mort, cu o sticlă de diluant lângă el, iar pe pereţi erau scrise mai multe mesaje de adio. Bărbatul a sunat disperat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic să-l salveze.

Articolul continuă după reclamă

Vecinii spun că bărbatul era o fire liniștită, retrasă, pe care o vedeau destul de rar. Unul dintre aceștia a declarat că ar fi auzit bătăi în ușă, însă nu le-a dat importanță la momentul respectiv.

Din primele informații, surse Observator spun că ar putea fi vorba despre o autoincendiere. Trupul neînsufleţit a fost preluat de medicina legală, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce circumstanțe a avut loc decesul.

Alexia Bucur Like
incendiat apatament
Înapoi la Homepage
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: &#8220;Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva&#8221;
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Evenimente » Un bărbat din București, găsit mort în apartament chiar de tatăl său. Și-a scris mesajele de adio pe pereți