Este cutremur politic în Marea Britanie, după ce fratele regelui Charles, fostul prinţ Andrew, a fost reţinut de poliţia engleză. El este anchetat pentru că, pe lângă relaţiile cu tinerele puse la dispoziţie de Jeffrey Epstein, ar fi transmis miliardarului informaţii confidenţiale în perioada în care ocupa o funcţie publică. Andrew a fost ridicat de la locuinţa sa chiar în ziua în care împlinea 66 de ani. Potrivit presei britanice, dacă va fi găsit vinovat şi condamnat pentru abuz în funcţie, fostul prinţ riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege: închisoarea pe viaţă. Într-un comunicat, regele Charles a anunţat că va sprijini aplicarea legii, dar se va abţine de la comentarii suplimentare pe marginea cazului.

Prințul Andrew riscă închisoare pe viață, dacă va fi găsit vinovat de abuz în funcție - Shutterstock

Potrivit Daily Mail, în cazul în care va fi pus sub acuzare și ulterior găsit vinovat de abuz în funcție, fostul prinț ar putea primi pedeapsa maximă prevăzută de legislația britanică: închisoarea pe viață.

Fotografii care au făcut înconjurul lumii, mesaje în care apar referinţe la tinere românce... şi altele care arată că Andrew ar fi partajat cu Epstein informaţii confidenţiale. Primele l-au lăsat fără titluri, comunicarea cu infractorul sexual l-a dus însă în arest pe fostul duce de York...

Keir Starmer: "Nimeni nu este deasupra legii"

"Nimeni nu este deasupra legii şi este foarte important ca această regulă să se aplice tuturor. Acesta este principiul, un principiu foarte important şi pe care ne bazăm de mult timp ca ţară şi ca societate. Şi trebuie să se aplice şi în acest caz, aşa cum se aplică în toate cazurile", a declarat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Fratele regelui Charles a fost ridicat de poliţişti în această dimineaţă de pe domeniul Sandringham, unde se pregătea să îşi petreacă ziua de naştere. Comunicatul poliţiei confirmă arestarea, dar fără a publica numele lui Andrew ​Mountbatten Windsor.

Mesajul Regelui Charles după arestarea fratelui său

Regele Charles a reacţionat printr-un mesaj:

"Am aflat cu îngrijorare profundă ştirea despre Andrew Mountbatten-Windsor şi suspiciunea de abatere de la funcţia publică. Problema aceasta va fi investigată de autorităţile competente printr-un proces complet, corect şi într-o manieră potrivită. În această privinţă, aşa cum am spus şi anterior, vor avea sprijinul nostru complet şi total, precum şi deplina noastră cooperare. Vreau să fiu clar: legea trebuie să-şi urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces va continua, nu ar fi corect ca eu să fac şi alte comentarii legate de subiect. Între timp, eu şi familia mea vom continua să ne respectăm îndatoririle în slujba voastră, a tuturor", a afirmat Regele Charles.

De altfel, Palatul Buckingham a transmis pe 9 februarie că Regele va "sprijini" poliţia în ancheta care viza posibilitatea ca Andrew să-i fi transmis în 2010 lui Epstein documente confidenţiale legate de funcția sa de emisar special al Regatului Unit.

Reporter: Puteţi să ne spuneţi dacă această problemă va fi discutată sau nu în Parlament? Anul trecut au fost trei cereri în acest sens, pentru dezbateri în Parlament referitoare la Andrew Mountbatten-Windsor şi asocierea sa cu Jeffrey Epstein. Credeţi că vor avea loc?

Keir Starmer: Cred că o să aibă loc o dezbatere şi, în ceea ce mă priveşte, nu am îndoieli în acest sens. Cred că Majestatea sa Regele a avut o poziţie clară în acest sens în momentul în care l-a lăsat fără titluri (n.r.: pe Andrew Mountbatten-Windsor), dar e o situaţie care îi îngrijorează pe parlamentari.

Referințe la tinere românce în dosarele Epstein

Arestarea, fără precedent în istoria familiei regale britanice, ridică însă numeroase suspiciuni referitoare la implicarea fostului prinț în afacerile lui Jeffrey Epstein, deşi Andrew Mountbatten-Windsor a negat mereu toate faptele care i se impută. Cu toate acestea, fostul Duce de York apare inclusiv în discuţiile miliardarului cu o tânără model din România, Andra, care ar fi petrecut alături de el la reşedinţa regală din Londra.

Desecretizarea dosarelor Epstein au provocat un adevărat cutremur în Marea Britanie. Directorul de comunicare al premierului, șeful de cabinet al acestuia şi şeful Administratiei Publice au demisionat şi ei din cauza legăturilor cu acest caz.

