Preşedintele Donald Trump şi-a mutat atenţia de la Groenlada spre un nou teritoriu, conform unor surse citate de presa internaţională. Noul punct de interes ar fi Insulele Chagos, un teritoriu care a intrat recent sub suveranitatea Mauritius. De altfel, Mauritius a anunţat că nu a primit nicio propunere din partea administraţiei americane pentru teritoriul menţionat.

Donald Trump şi-a mutat atenţia de la Groenlanda. Care este noul teritoriu vizat de administraţia SUA - Profimedia

"Guvernul mauritian a luat act de informațiile raportate de Telegraph. Până în prezent, nu a primit nicio propunere oficială și nu a fost abordat, nici direct, nici indirect, de administrația americană cu privire la un acord separat privind Diego Garcia sau Arhipelagul Chagos", se arată într-un comunicat.

"Poziția Mauritiusului rămâne neschimbată: suveranitatea sa asupra Insulelor Chagos (Arhipelag) nu este negociabilă."

Telegraph a relatat că planul se numără printre mai multe opțiuni elaborate de Casa Albă, într-un document care vizează oferirea de alternative la cedarea suveranității arhipelagului Oceanului Indian către Mauritius de către premierul britanic Keir Starmer, scrie Reuters.

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Guvernul britanic a suspendat în aprilie acordul de cedare a suveranității asupra Insulelor Chagos, unde se află baza aeriană americano-britanica Diego Garcia, care fusese criticată de președintele american Donald Trump.

Trump a declarat în februarie că acordul a fost o "mare greșeală".

Marea Britanie a strămutat cu forța până la 2.000 de indigeni chagossieni la sfârșitul anilor 1960 și 1970 pentru a stabili baza pe atolul Diego Garcia, dar anul trecut a fost de acord să acorde suveranitatea fostei colonii Mauritius, plătind în același timp 101 milioane de lire sterline (135 de milioane de dolari) pe an pentru a asigura instalarea.