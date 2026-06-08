Israelul a lansat luni dimineaţă atacuri aeriene asupra zonei centrale şi vestice a Iranului, ca răspuns la tirurile de rachete lansate de Teheran, atacuri care ameninţau să arunce din nou Orientul Mijlociu într-un război regional, relatează Reuters .

Televiziunea de stat iraniană a relatat că s-au auzit explozii în Isfahan, Karaj, Tabriz şi Teheran, fără a oferi detalii imediate. Un martor din Teheran a declarat că a auzit cel puţin o explozie puternică undeva la vest de capitala ţării. Iranul a închis spaţiul aerian din jurul Aeroportului Internaţional Imam Khomeini din Teheran, principalul aeroport al ţării, în urma atacului israelian.

Oficialii iranieni nu au oferit detalii cu privire la ţintele lovite şi nici informaţii despre pagubele produse. Garda Revoluţionară, formaţiunea paramilitară a Iranului, a declarat că Israelul a folosit rachete balistice lansate din aer în atacul de luni dimineaţă, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Armata israeliană a emis în zori, în Iran, o scurtă declaraţie odată cu începerea atacurilor: "Cu puţin timp în urmă, Forţele Aeriene Israeliene au lovit ţinte militare aparţinând regimului terorist iranian în vestul şi centrul Iranului." Nu a oferit detalii suplimentare.

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Între timp, Arabia Saudită a declanşat luni dimineaţă sirenele de alertă antirachetă într-o zonă în care se află o bază aeriană care găzduieşte forţe americane. Presa de stat saudită a relatat despre această alertă în provincia Al Kharj, unde se află baza aeriană "Prinţul Sultan". Alerta a fost declanşată în urma atacurilor Israelului asupra Iranului. La scurt timp, Arabia Saudită a declarat că pericolul de rachete din zonă a trecut, fără a oferi detalii suplimentare.

De câteva zile, negocierile dintre Iran şi Statele Unite privind fragilul armistiţiu din cadrul conflictului erau blocate de luptele dintre Israel şi miliţia şiită libaneză Hezbollah. Israelul ocupă în prezent sudul Libanului şi a avansat în zone ale ţării pe care nu le mai controlase de un sfert de secol — ceea ce a stârnit temeri cu privire la o eventuală extindere a campaniei sale militare.

Duminică, Israelul a lansat atacuri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a ripostat cu un atac propriu asupra Israelului, ceea ce a dus la atacul lansat luni dimineaţă de Israel asupra Iranului.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior într-un interviu la Fox News că doreşte ca iranienii să înceteze lansarea rachetelor şi să se întoarcă la masa negocierilor. El a mai spus că atacurile Israelului din Liban, de duminică dimineaţă, nu au fost coordonate cu SUA. "Nu sunt mulţumit de acest lucru".

Un înalt oficial american a declarat că Trump l-a sunat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-l îndemna să nu riposteze imediat la atacul cu rachete al Iranului. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a descrie o convorbire telefonică privată, a spus că Trump credea că l-a convins pe Netanyahu să aştepte.