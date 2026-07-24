Guvernul spaniol a decretat „stare de urgenţă de interes naţional” în regiunea Madrid şi în provincia Avila, situată în apropierea capitalei, o măsură ce permite statului să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu flăcările.

Două oraşe din Spania, în stare de urgenţă din cauza incendiilor masive de vegetaţie - Profimedia

Măsura, anunţată joi de Ministerul de Interne, vizează mobilizarea şi centralizarea mai rapidă a resurselor pentru combaterea incendiilor care au dus deja la evacuarea a 10.000 de persoane din Madrid.

De asemenea, se încredinţează Unităţii Militare de Urgenţă (UME) gestionarea crizei. În Spania, o ţară foarte descentralizată, această sarcină revine, în principiu, regiunii în cauză, dar "din cauza caracterului simultan al acestor incendii, combinat cu condiţii meteorologice deosebit de nefavorabile (...) şi complexitatea operaţiunilor de stingere şi de protecţie civilă", statul consideră "că îi revine sarcina de a ordona şi coordona ansamblul acţiunilor, precum şi gestionarea resurselor statului, ale comunităţilor autonome şi ale autorităţilor locale", arată Ministerul de Interne.

"Conducerea operaţională (...) este încredinţată şefului Unităţii Militare de Urgenţă (UME)", precizează Ministerul de Interne.

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În ultimele zile, în Spania au izbucnit numeroase incendii, favorizate de valul de caniculă care afectează ţara. Acestea avansează foarte rapid, mai ales în zonele deşertificate, unde vegetaţia uscată constituie combustibilul ideal pentru alimentarea flăcărilor.

Înainte de anunţul Ministerului de Interne, prim-ministrul Pedro Sánchez a afirmat pe X că guvernul a "mobilizat toate resursele pentru a stinge incendiile teribile ce afectează în prezent numeroase zone: Ávila, Leon, Toledo, Madrid şi alte locuri din Spania", solicitând populaţiei "multă prudenţă" şi respectarea "instrucţiunilor" autorităţilor.

Cel mai mare incendiu se află de cealaltă parte a Madridului, în provincia Guadalajara, la aproximativ o sută de kilometri nord de capitală, şi a devastat 32.000 de hectare într-o săptămână, potrivit News.

3.500 de locuitori, evacuaţi preventiv din cauza incendiilor

Cei 3.500 de locuitori ai unei localităţi situate la 60 km vest de Madrid au fost evacuaţi preventiv, joi, din cauza avansării unui incendiu de pădure, au anunţat serviciile de urgenţă.

Serviciile de urgenţă din regiunea Madrid au anunţat într-un mesaj pe X că au trimis un mesaj de alertă populaţiei din Aldea del Fresno pentru "evacuarea" acesteia către o altă localitate din apropiere, cu scopul de a-i îndepărta pe locuitori de un incendiu scăpat de sub control în împrejurimi. Aldea del Fresno se află în imediata apropiere a altor localităţi care au fost evacuate în noaptea de miercuri spre joi în această zonă situată la vest de capitala Spaniei, iar locuitorii acestora au fost, în marea majoritate, autorizaţi să se întoarcă la casele lor joi, după îmbunătăţirea situaţiei.

Pentru incendiul izbucnit lângă Aldea del Fresno, "18 unităţi de pompieri" au fost mobilizate, alături de membri ai Unităţii Militare de Urgenţă (UME), au precizat serviciile de urgenţă, care au adăugat că mai multe drumuri rămân blocate de flăcări.

În total, aproape 125.000 de hectare au ars deja de la 1 ianuarie în Spania, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS). În 2025, peste 393.000 de hectare au fost mistuite de flăcări în Spania, potrivit EFFIS, ceea ce reprezintă cel mai grav bilanţ din istoria recentă a ţării.