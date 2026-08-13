Un cuplu de români a fost condamnat la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie, după ce a drogat mai mulţi bărbaţi pentru a-i lăsa inconştienţi şi a-i jefui. Femeia se prezenta drept lucrătoare sexuală şi stabilea întâlniri cu victimele, iar partenerul ei o ajuta. Patru bărbaţi au fost drogaţi, iar doi dintre ei au murit la aproape un an distanţă.

Potrivit infomaţiilor din rechizitoriu, Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, se prezenta drept lucrătoare sexuală, iar împreună cu Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, a creat un profil online prin intermediul căruia stabilea întâlniri cu bărbaţi care plăteau pentru servicii sexuale în propriile locuinţe, relatează Sky News.

Patru dintre victime au fost lăsate inconştiente după ce în paharele lor cu vin a fost pus gamma-butirolactonă (GBL), un sedativ puternic cunoscut şi drept "drogul violului". În acest timp, cei doi puteau să le fure bunurile.

Două dintre victime s-au prăbuşit şi au murit după ce băuturile le-au fost contaminate pe ascuns. Decesele s-au produs la aproape un an distanţă unul de celălalt: unul în Oxfordshire, celălalt la aproximativ 64 de kilometri distanţă, în Gloucestershire.

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Cei doi români au primit câte 17 ani de închisoare

Adina Mihai şi Mădălin Dumitru au fost condamnaţi joi, la Oxford Crown Court, la câte 17 ani de închisoare.

Judecătorul le-a spus că, în prezent, data la care ar putea fi eliberaţi nu poate veni înainte de executarea a două treimi din pedeapsa de 17 ani, însă un nou amendament ar modifica acest prag la cel puţin jumătate din sentinţă.

În luna iunie, cei doi au pledat vinovaţi pentru uciderea din culpă a lui Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, în Bagendon, Gloucestershire, la 21 august 2024, şi a lui Gary Mouat, de 37 de ani, în Banbury, Oxfordshire, la 13 iulie 2025.

Cei doi români au recunoscut şi alte două acuzaţii privind administrarea de otravă.

Drogul era administrat "la întâmplare"

La pronunţarea sentinţei, judecătoarea Brunner a explicat că scopul celor doi era ca victimele să ajungă într-o stare profundă de inconştienţă.

"Intenţia voastră comună a fost să incapacitaţi fiecare victimă, lăsând-o profund inconştientă", a spus magistratul.

Judecătoarea a arătat că modul în care era administrat drogul era imprevizibil şi depindea de concentraţia fiecărui lot, de cantitatea pusă în băuturi şi de cât consumau victimele.

"Administrarea drogului a fost făcută la întâmplare şi depindea de concentraţia fiecărui lot, de cantitatea pusă în băuturi şi de cât consumau acestea. Nu era vorba despre administrarea unei doze fixe", a explicat judecătoarea.

Aceasta a precizat că inculpaţii nu ştiau despre moartea vreuneia dintre victime atunci când au continuat să drogheze alţi bărbaţi.

"Dacă v-aţi fi oprit o clipă pentru a vă gândi la riscuri, aşa cum ar fi trebuit să faceţi, v-aţi fi dat seama că exista un risc ridicat de vătămare gravă sau deces chiar în momentul în care administraţi acel drog", a mai spus magistratul.

Prima victimă, găsită moartă de menajeră

Anchetatorii au reuşit să facă legătura dintre cele două decese după ce experţii medicali au stabilit că Gary Mouat fusese otrăvit. Ulterior, probele criminalistice au condus poliţia din Gloucestershire la concluzia că şi Malcolm King fusese otrăvit.

Iniţial, moartea acestuia nu fusese considerată suspectă, din cauza unor probleme medicale preexistente.

Instanţa a aflat că Malcolm King, pensionar, înstărit şi căsătorit, a contactat-o pe Adina pe 20 august 2024 şi a stabilit să se întâlnească cu ea în aceeaşi seară, la locuinţa lui, în timp ce soţia sa era plecată.

Trupul lui a fost găsit în dimineaţa următoare de menajeră, care a descoperit şi o sticlă de vin goală şi două pahare.

Malcolm King suferea de afecţiuni cardiace cronice şi avea un stimulator cardiac. Cardiologii au reuşit să stabilească împrejurările morţii după analizarea dispozitivului.

Gary Mouat a fost lăsat inconştient în timp ce Adina căuta bunuri de furat

În cazul lui Gary Mouat, soţia şi fiul acestuia erau plecaţi în noaptea de 12 iulie 2025. Bărbatul a contactat-o pe Adina prin intermediul platformei online Vivastreet, iar cei doi parteneri au călătorit din Ilford până la locuinţa victimei.

Mouat a băut vin în care fusese pus drogul violului. Adina l-a lăsat inconştient şi a început să caute prin casă bunuri pe care să le fure.

Bărbatul a fost găsit în dimineaţa următoare, întins pe podeaua sufrageriei, de prieteni ai familiei, îngrijoraţi pentru că acesta nu mai luase legătura cu nimeni din ziua precedentă.

Procurorul Julian Evans KC a declarat că cei doi inculpaţi acţionau împreună, fiecare având roluri diferite în cadrul "afacerii" lor.

Potrivit acuzării, Adina Mihai nu a oferit servicii sexuale niciuneia dintre victime.

Cei doi au fost arestaţi pe 31 iulie 2025 şi puşi sub acuzare pe 6 august 2025, după moartea lui Gary Mouat.

Poliţiştii cred că există şi alte victime

Anchetatorii suspectează că numărul victimelor este mai mare şi îi îndeamnă pe eventualii bărbaţi care au trecut prin situaţii similare să se adreseze poliţiei.

"Credem că există şi alţi bărbaţi care ar fi putut să o întâlnească pe Adina Mihai în circumstanţe similare, să fi fost drogaţi şi să le fi fost furate bunuri", a declarat inspectorul Adam Stacey, care a condus ancheta privind moartea lui Malcolm King.

"I-aş îndemna pe aceşti bărbaţi să contacteze poliţia şi vreau să îi asigur că sesizările lor vor fi tratate cu sensibilitate şi discreţie", a adăugat anchetatorul.

După ce poliţiştii au descoperit că a doua victimă fusese otrăvită, au emis o informare la nivel naţional către celelalte structuri de poliţie, pentru a verifica dacă există şi alte decese neexplicate care ar putea avea legătură cu cei doi.

Mărturia fiului uneia dintre victime

Fiul în vârstă de nouă ani al lui Gary Mouat, Alfie, a vorbit despre pierderea tatălui său într-o declaraţie înregistrată şi prezentată în instanţă.

"Tatăl meu era amuzant, copilăros, iubitor şi pus pe farse, mereu ne făceam farse unul altuia", a spus copilul.

"Mi-aţi distrus viaţa şi toate planurile pe care le aveam să facem lucruri împreună. Familia mea este distrusă acum", a continuat el.

Louise, soţia lui Gary Mouat, a povestit momentul în care a fost nevoită să-i spună fiului lor că tatăl său murise.

"Pe 13 iulie anul trecut, vieţile noastre s-au schimbat pentru totdeauna din cauza a ceea ce aţi făcut. A trebuit să-i spun fiului meu de opt ani că tatăl lui a murit", a declarat femeia.

"Nu voi uita niciodată ţipătul lui când şi-a dat seama că tatăl lui dispăruse pentru totdeauna. S-a prăbuşit la podea şi m-a implorat să-i spun că nu este adevărat. Am condus înapoi spre casă ţinându-ne de mână tot drumul", a mai spus Louise.