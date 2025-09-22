După atacurile din Doha, Israelul ar putea să-și extindă țintele: Turcia este în alertă

Tensiunile dintre Israel și Turcia cresc după atacurile israeliene din Qatar, care au intensificat temerile Ankarei privind ambițiile Tel Avivului de a-și extinde influența în Orientul Mijlociu. Pe rețelele sociale online, academicianul și politicianul israelian Meir Masri a scris: "Astăzi Qatar, mâine Turcia", stârnind un răspuns dur din partea Turciei. Un consilier apropiat președintelui Recep Tayyip Erdogan a declarat într-un limbaj fără precedent că agresiunea israeliană nu va rămâne fără consecințe.

Mass-media pro-israeliană și comentatorii din Israel au intensificat retorica împotriva Turciei, descriind-o drept „cel mai periculos inamic” și catalogând prezența sa în estul Mediteranei, precum și rolul său în reconstrucția postbelică a Siriei, drept o amenințare în creștere.

Ambițiile regionale ale Israelului sporesc temerile Ankarei

Ca răspuns, Turcia a suspendat în august relațiile economice și comerciale cu Israelul, semnalând că percepe agresiunea israeliană ca pe o amenințare reală la securitatea sa și la interesele sale regionale.

Analiștii de la Atlantic Council avertizează că Israelul caută hegemonia regională, în timp ce Turcia își întărește poziția strategică în Siria, Cipru și Mediterana de Est. Turcia privește retorica israeliană și acțiunile militare recente ca pe o strategie de expansiune indirectă, nu ca pe o simplă apărare.

Turcia răspunde prin consolidarea apărării și alianțe strategice

În Siria, Israelul a bombardat repetat baze militare și teritorii controlate de regimul sirian, vizând să împiedice consolidarea influenței turcești și să sprijine un model de stat fragmentat. Ankara sprijină, în schimb, o administrație centralizată a Siriei și vede aceste atacuri ca o amenințare directă la stabilitatea zonei și la interesele sale de securitate.

În Cipru, Israelul a instalat sisteme de apărare aeriană, amplificând temerile Ankarei că scopul real este controlul Marilor Mări și limitarea libertății de navigație turcești, inclusiv protejarea comunității turco-cipriote recunoscute doar de Turcia.

Pe lângă Siria și Cipru, Israelul și-a intensificat operațiunile militare în Gaza, Yemen și Iran, demonstrând că strategia sa de "Greater Israel" urmărește să mențină țările vecine slabe, divizate și sub control indirect, conform declarațiilor oficialilor israelieni și ale analiștilor regionali.

Turcia a reacționat consolidând apărarea aeriană, sistemele de rachete și capacitățile de intelligence, dar și prin construirea unor alianțe regionale cu Qatar, Iordania și Irak, în timp ce menține canale deschise cu Washington pentru a evita izolarea strategică totală.

Avertismentele experţilor

Experții avertizează că viitoarele confruntări nu vor fi probabil deschise militar, ci vor avea loc în "zona gri" operațiuni secrete, raiduri aeriene și competiție prin intermediul actorilor proxy. Totuși, Andreas Krieg, profesor asociat de studii de securitate la King’s College London, subliniază că o rivalitate deschisă nu este „inevitabilă”, ambele părți conștientizând costurile unei confruntări directe, mai ales în contextul interdependenței economice.

Dacă Israelul va continua să ignore interesele turcești în Siria și în regiunea Mediteranei de Est, Ankara avertizează că un conflict direct ar putea deveni totuși inevitabil.

Relația Israel-Turcia se află într-un punct critic. Deși confruntarea militară directă nu este încă iminentă, tensiunile cresc, iar ambele părți își întăresc pozițiile strategice. Turcia rămâne în alertă maximă, pregătindu-se pentru orice escaladare, pe măsură ce ambițiile regionale ale Israelului devin tot mai evidente.

