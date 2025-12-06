Patru turiști francezi au lăsat 200 de dolari ca bacșiș într-un restaurant din New York, ceea ce a provocat o adevărată controversă pe rețelele sociale. Nemulțumită de suma primită pentru o notă de plată de aproape 3.000 de dolari, chelnerița și-a exprimat frustrarea online, declanșând o discuție amplă despre cultura bacșișurilor din SUA, unde majoritatea veniturilor angajaților depind de acestea, o practică care diferă mult de modelul european, unde serviciul este adesea inclus sau bacșișurile sunt mult mai reduse.

Chelneriță, furioasă după ce a primit un bacșiș de 200$ de la 4 turiști: "Din cauza asta îmi urăsc jobul" - Shutterstock

O chelneriță din Queens a declanșat o adevărată polemică după ce s-a plâns pe rețelele sociale că a primit un bacșiș modest de la patru turiști francezi. Pentru o notă de plată de 3.000 de dolari, aceștia au lăsat doar 200 de dolari, adică aproximativ 7%, mult sub cele 20% considerate standard în restaurantele americane. Mesajul ei a devenit viral, iar mulți utilizatori de internet au criticat, culmea, "tipping culture" din Statele Unite.

Chelnerița a considerat că suma lăsată este un gest lipsit de respect. Ea povestește că cei patru turiști au fost mulțumiți de servire, dar bacșișul de aproximativ 7% a fost resimțit ca o ofensă, potrivit La Dépêche. Frustrată, ea s-a plâns pe platforma X, susținând că francezii își confirmă reputația de "zgârciți". Postarea ei a strâns milioane de vizualizări, transformând un simplu bacșiș într-o dezbatere națională.

Reacția chelneriței a devenit virală, dar s-a lovit rapid de critici. Pentru mulți utilizatori de internet, situația ei reflectă problemele unui model în care salariile depind aproape exclusiv de bacșișuri. Unii au acuzat-o de lipsă de recunoștință, subliniind că 200 de dolari reprezintă o sumă mare pentru mulți. "Americanii și bacșișurile lor, e absurd! Cum poți să te superi că ai primit 200 de dolari pentru patru persoane care au consumat două sau trei feluri fiecare în câteva ore?"

Articolul continuă după reclamă

În SUA, chelnerii depind adesea de venituri variabile, bazate pe bacșișuri, ceea ce pune o presiune constantă pe clienți. Acest caz arată dezechilibrele unui model în care salariul minim pentru chelneri este mult sub standardul național. Mulți consideră că transferarea acestei responsabilități financiare către consumator este o practică nedreaptă.

Turiștii străini, inclusiv francezii, nu sunt întotdeauna familiarizați cu așteptările americane privind bacșișurile, ceea ce generează neînțelegeri. În multe țări din Europa, bacșișul este inclus sau procentul este mai mic, potrivit presei franceze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰