A fost alertă de securitate la graniţa României cu Republica Moldova. Mai multe arme de foc şi lansatoare de rachete au fost descoperite într-un camion condus de un şofer moldovean. În acte, tirul transporta "articole din metal", dar autorităţile române ar fi avut informaţii că ceva nu este în regulă, de aceea l-au şi scanat. Potrivit unor surse, camionul ar fi transportat muniţia de război spre Israel.

Transportul a fost oprit în jurul orei trei dimineaţa. Vameşii din Republica Moldova au fost cei care au realizat că este suspect şi i-au anunţat pe colegii din România. Au stabilit de comun acord să facă o verificare suplimentară. S-a folosit inclusiv scanerul din dotarea Vămii Albiţa.

Deşi în documente apărea că autocamionul ar transporta materiale din metal, vameşii au observat că printre acestea erau ascunse mai multe arme şi muniţie.

Autocamionul a fost sigilat, iar şoferul, un cetăţean din Republica Moldova, a ajuns sub supravegherea autorităţilor.

Au fost anunţate toate structurile din România, care au venit de urgenţă în Vama Albiţa, pentru a stabili cu exactitate de unde provin armele. Surse Observator susţin că acestea ar fi trebuit să ajungă în Portul Constanţa de unde urmau să fie trimise către Israel.

DIICOT a transmis că a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.

