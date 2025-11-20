Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Surse: Armele și lansatoarele de rachete descoperite în Vama Albiţa urmau să ajungă în Israel

A fost alertă de securitate la graniţa României cu Republica Moldova. Mai multe arme de foc şi lansatoare de rachete au fost descoperite într-un camion condus de un şofer moldovean. În acte, tirul transporta "articole din metal", dar autorităţile române ar fi avut informaţii că ceva nu este în regulă, de aceea l-au şi scanat. Potrivit unor surse, camionul ar fi transportat muniţia de război spre Israel.

de Clara Mihociu

la 20.11.2025 , 17:46
Surse: Armele și lansatoarele de rachete descoperite în Vama Albiţa urmau să ajungă în Israel Surse: Armele și lansatoarele de rachete descoperite în Vama Albiţa urmau să ajungă în Israel - arhivă

Transportul a fost oprit în jurul orei trei dimineaţa. Vameşii din Republica Moldova au fost cei care au realizat că este suspect şi i-au anunţat pe colegii din România. Au stabilit de comun acord să facă o verificare suplimentară. S-a folosit inclusiv scanerul din dotarea Vămii Albiţa.

Deşi în documente apărea că autocamionul ar transporta materiale din metal, vameşii au observat că printre acestea erau ascunse mai multe arme şi muniţie.

Autocamionul a fost sigilat, iar şoferul, un cetăţean din Republica Moldova, a ajuns sub supravegherea autorităţilor.

Articolul continuă după reclamă

Au fost anunţate toate structurile din România, care au venit de urgenţă în Vama Albiţa, pentru a stabili cu exactitate de unde provin armele. Surse Observator susţin că acestea ar fi trebuit să ajungă în Portul Constanţa de unde urmau să fie trimise către Israel.

DIICOT a transmis că a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.  

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

arme vama israel moldova
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Surse: Armele și lansatoarele de rachete descoperite în Vama Albiţa urmau să ajungă în Israel