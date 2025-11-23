Netanyahu a ordonat o lovitură în Beirut împotriva unui lider Hezbollah: "Continuăm să lovim terorismul"

Antena Meniu Search
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică un atac la Beirut, vizându-l pe "şeful statului major" al Hezbollah, potrivit biroului său de presă. Ministerul libanez al Sănătăţii a confirmat că lovitura s-a soldat cu un mort şi 21 de răniţi, transmite AFP, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 16:42
"În urmă cu puţin timp, armata israeliană l-a atacat pe şeful statului major al Hezbollah în centrul Beirutului, acesta conducând întărirea şi înarmarea organizaţiei teroriste", a afirmat biroul lui Netanyahu într-un comunicat. Premierul israelian a "ordonat atacul la recomandarea ministrului apărării şi al şefului de stat major al armatei", se mai spune în document.

Anterior, armata israeliană anunţase că a efectuat o "lovitură precisă vizând un terorist-cheie al Hezbollah a Beirut", adăugând că va da publicităţii mai multe detalii ulterior.

Atacul a lovit etajele trei şi patru ale unui imobil cu nouă etaje, în jurul căruia ambulanţe s-au adunat, în timp ce echipe de salvare inspectau apartamentele, a constatat la faţa locului un jurnalist AFP.

Agenţia de presă oficială libaneză a relatat despre "răniţi şi pagube importante" în această zonă dens populată.

Acesta este primul atac asupra periferiei sudice a Beirutului, bastion al Hezbollah, din 5 iunie şi al cincilea de la încetarea focului între Israel şi gruparea islamistă, intrată în vigoare la sfârşitul lunii noiembrie 2024.

În cursul dimineţii, premierul Netanyahu avertizase că ţara sa va face "tot ceea ce este necesar" pentru a împiedica o întărire a Hezbollah în Liban şi a Hamas în Fâşia Gaza. "Continuăm să lovim terorismul pe mai multe fronturi", a declarat el într-o reuniune a cabinetului său.

Israelul şi-a intensificat recent loviturile în sudul Libanului, afirmând că vizează gruparea susţinută de Iran, pe care o acuză că se reînarmează, încălcând acordul de încetare a focului.

Autorităţile libaneze acuză la rândul lor, cu regularitate, Israelul de încălcarea încetării focului şi de continuarea loviturilor pe teritoriul Libanului, unde ar continua să ocupe cinci puncte strategice în sudul teritoriului libanez.

SUA exercită presiuni asupra guvernului libanez pentru a obliga Hezbollah, foarte slăbit după un an de conflict cu Israelul, să-şi predea armele, conform acordului de încetare a focului, ceea ce gruparea islamistă a refuzat până în prezent să o facă.

