Furtunile de vară au făcut victime în Rehghin, Mureş. Doi bărbaţi au murit loviţi de trăsnet, după ce s-au adăpostit sub un copac când a început futuna. A fost rupere de nori şi în alte localităţi, ieri am avut simultan coduri de caniculă şi de furtuni.

Nici în Capitală nu a fost mai bine. În centrul Capitalei, la orele prânzului termometrele arată 36 de grade, dar este temperatura măsurată la umbră. În realitate, din cauza betoanelor şi a asfaltului încins, temperatura resimţită este cu 6 grade mai mare, adică 42 grade. Fără pălărie, apă și haine lejere, nu e indicat să ieşim din casă.

"Foarte cald, de aia am vrut să trec pe acolo ca să mă răcoresc", spune un trecător.

Cei care au fost nevoiţi să iasă din case s-au simţit ca într-un cuptor. Cel mai rău a fost în tramvaie şi autobuze. Pe străzile din Bucureşti circulă încă 400 de mijloace de trasnport în comun care nu au aer condiţionat. La nivelul astfaltului o cameră de termoviziune ne arată temperatura: 100 de grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

"În autobuze, în STB, simţeam că ne arde carnea pe noi. Condiţiile sunt vai de capul lor", spune un trecător.

La Braşov, localnicii şi turiştii au avut parte de o supriză.

Tunul de zăpadă montat în Piaţa Sfatului produce iarna cam 4 metri cubi de zăpadă pe oră. Vara, în plină perioadă caniculară, produce sute de zâmbete în acelaşi interval de timp.

"E minunat, răcoritor. Am fost toată ziua în căldură, ne topeam şi aerul acesta rece este minunat. Se simte ca şi cum suntem lângă o cascadă", a declarat un turist străin.

Şi Timişoara a fost sufocată din nou de căldură.

"Murim de cald şi ne ascundem la umbră, bem multă apă", a spus un localnic.

După patru zile de cod rosu în care temperaturile au trecut frecvent de 40 de grade Celsius, canicula începe, în sfârșit, să bată în retragere. Nu scăpăm însă de vremea extremă. În locul arșiței, meteorologii anunță furtuni violente, cu ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară.

Iar startul s-a dat încă de ieri la Reghin. Doi bărbaţi au murit loviţi de trăsnet, după ce s-au adăpostit sub un copac când a început futuna.

Pe Valea Prahovei, furtuna a început din senin. O vijelie puternică a măturat staţiunea Azuga.

La Caraş Severin a căzut grindină, iar şoferii şi-au croit cu greu drum prin furtună.

La Suceava deja s-au înregistrat primele pagube: un acoperiş a fost smuls de rafalele puternice şi mai mulţi arbori au fost puşi la pământ.

La Craiova, un copac s-a prăbuşit peste două maşini parcate, iar în judeţul Dolj a fost cod portocaliu de vreme rea.

"Mâine, pe măsură ce temperaturile vor creşte, vântul va deveni tot mai activ, iar la rafală, vijeliile pot atinge şi viteze de 70-80 km/h. Aversele însoţite de tunete şi fulgere vor apărea din loc în loc şi vor fi zone, mai ales cele înalte, în care ar putea aduce cantităţi de apă de 50-60 l/mp. Totodată, izolat va cădea şi grindină", a explicat Simona Căpşună, meteorolog Observator.